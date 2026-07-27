Странная закономерность и Пригожин: Путин стал чаще встречаться с россиянами, — СМИ (видео)

Российский диктатор Путин встретился с толпой российской молодежи в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 40 секунд, при этом россияне прикасались к Путину, кричали и выкрикивали добрые пожелания. Между тем СМИ отметили, что подобные случаи контактов с народом происходят тогда, когда в РФ разворачивается кризис. Один из таких случаев произошел три года назад, во время мятежа Пригожина. Какие странные закономерности заметили аналитики?

Встреча Путина с народом состоялась после кратких торжеств в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, говорится в материале российского СМИ "Агентство Новости". На видео с места событий видно, как российский диктатор "спонтанно" и без пиджака выходит из машины и направляется к людям. По голосам слышно, что толпа состоит из молодежи и людей старшего возраста, и они, похоже, не ожидали такого "перформанса". Люди кричали диктатору: "Спасибо", "С праздником", "Владимир Владимирович", "Берегите себя". Рядом с Путиным стояли охранники, но они никак не мешали людям прикасаться к российскому президенту. В материале СМИ отмечается, что количество таких личных контактов с людьми увеличивается во время кризисных явлений в РФ.

Відео дня

Журналисты отметили, что встреча Путина с народом практически не освещалась в СМИ. Вечером 23 июля, около 20:00, через два часа после события, соответствующий репортаж появился в эфире телеканала "Россия 1". Первые сообщения об этом событии были замечены в 20:33, а первые видео — в 22:33. В материале написали, что сенсационные кадры "прошли незамеченными СМИ", и это еще один странный факт, говорится в публикации "Агентства Новости".

Поведение Путина — что известно о встречах с народом

СМИ перечислили другие случаи странного поведения Путина, которое проявлялось во время или после кризисов. Речь шла о личных встречах с людьми, когда российский диктатор встречался с настоящими или подставными россиянами.

2022 год — сентябрьский визит в Калининградскую область (в то время проходила Херсонско-Харьковская наступательная операция ВСУ).

2023 год — визит в Мариуполь в марте. Далее — четыре встречи подряд после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: в июне — Дербент, в июле — Кронштадт, в августе — Курская область, в сентябре — Тверская область. [Мятеж начался в июне, а в августе Пригожину устроили авиакатастрофу — прим. ред.].

2024 год — 22 февраля, через шесть дней после убийства оппозиционера Алексея Навального, состоялась встреча Путина с жителями Чувашии. Далее — один случай в марте (визит в Ставрополь). 22 марта произошел теракт в "Крокус-Сити Холле", а диктатор РФ вышел к людям 27 марта, через пять дней. Летом — две встречи, которые связывают с тогдашним терактом в Дагестане (18, 26 июня), и одна встреча 20 августа, через две недели после вступления ВСУ в Курскую область.

2025 год — единственный выход к россиянам, который состоялся в июле по случаю Дня Военно-морского флота РФ.

2026 год — встреча с народом во время июньского визита в Казань и отъезд 24 июля.

В материале отмечается, что периоды, когда Путин чаще всего появлялся перед народом, — это кризисы в РФ: мятеж Пригожина (2023 год), смерть Навального и ВСУ в Курской области (2024). СМИ перечислили проблемы РФ, произошедшие в последнее время, и уточнили, что наблюдается заметное снижение поддержки Путина среди россиян.

"Выходы в народ этим летом проходят на фоне крупных кризисов, связанных с войной в Украине, — экологической катастрофы в Чёрном море, логистической блокады Крыма, топливного кризиса, ударов по Wildberries", — написали журналисты.

Отметим, что Фокус писал об одном из последних

Напоминаем, что 26 июля появилось новое заявление Путина, в котором он пригрозил Украине новыми территориальными потерями, но теперь уже на границе с Европой.