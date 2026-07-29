Зустріч Зеленського й Трампа: спецпосланці США готуються до першого візиту в Україну

Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше приїдуть до Києва у питаннях врегулювання російсько-української війни. Про це було домовлено під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського 28 липня.

Планується, що вони прибудуть до Києва протягом найближчих 2 тижнів, однак точні дата та час їхнього візиту мають визначити незабаром. Про це після переговорів лідерів у США повідомила блогерка Лора Лумер з посиланням на джерело у Білому домі.

Блогерка, яка днями приїжджала з візитом в Україну, заявила також, що вона закликала Віткоффа та Кушнера приїхати до Києва.

"Під час усіх моїх інтерв’ю тут, в Україні, протягом минулого тижня я також закликала Віткоффа та Кушнера приїхати до Києва на зустрічі й категорично заявила, що вони вже провели достатньо зустрічей у Москві й повинні приїхати до України. Особливо зараз, коли Росія постачає Ірану зброю та супутникові знімки для вбивства американських солдатів", — зазначила Лумер.

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Лора Лумер повідомила про приїзд Віткоффа та Кушнера до Києва Фото: Скриншот

Видання The Hill також підтвердило інформацію про майбутній візит Віткоффа та Кушнера до Києва. За даними видання, цей візит спрямований пожвавити зусилля США з досягнення угоди про припинення війни Росії проти України.

Також, як дізналося медіа, після візиту до Києва, ймовірно, відбудеться поїздка спецпосланців Трампа до Москви в межах продовження дипломатичних переговорів. Видання пише, що це стане першим візитом двох головних радників президента до України під час другого терміну Трампа.

У публікації The Hill йдеться, що Віткофф, спеціальний радник Трампа з питань мирних місій, та Кушнер, зять президента, виступали головними фігурами у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні. Раніше їх також критикували за надмірну поступливість перед Кремлем та позицію про те, що Київ має поступитися територіями задля досягнення мирної угоди.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, зазначив, що візит посланців Трампа до України є позитивним сигналом для українців, а також, ймовірно, викличе гнів росіян.

Нагадаємо, перед цим Кирило Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського і Трампа.

Фокус також вів текстову трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.