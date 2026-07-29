Встреча Зеленского и Трампа: спецпосланцы США готовятся к первому визиту в Украину

Специальные посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые посетят Киев для обсуждения вопросов урегулирования российско-украинской войны. Об этом было договорено в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 июля.

Планируется, что они прибудут в Киев в течение ближайших двух недель, однако точные дата и время их визита будут определены в ближайшее время. Об этом после переговоров лидеров в США сообщила блогерша Лора Лумер со ссылкой на источник в Белом доме.

Блогерша, которая на днях побывала с визитом в Украине, также заявила, что призвала Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев.

"Во время всех моих интервью здесь, в Украине, на прошлой неделе я также призвала Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев на встречи и категорически заявила, что они уже провели достаточно встреч в Москве и должны приехать в Украину. Особенно сейчас, когда Россия поставляет Ирану оружие и спутниковые снимки для убийства американских солдат", — отметила Лумер.

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Лора Лумер сообщила о приезде Уиткоффа и Кушнера в Киев Фото: Скриншот

Издание The Hill также подтвердило информацию о предстоящем визите Уиткоффа и Кушнера в Киев. По данным издания, этот визит направлен на активизацию усилий США по достижению соглашения о прекращении войны России против Украины.

Кроме того, как стало известно СМИ, после визита в Киев, вероятно, состоится поездка специальных посланников Трампа в Москву в рамках продолжения дипломатических переговоров. Издание пишет, что это станет первым визитом двух главных советников президента в Украину во время второго срока Трампа.

В публикации The Hill говорится, что Уиткофф, специальный советник Трампа по вопросам мирных миссий, и Кушнер, зять президента, играли ключевую роль в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Ранее их также критиковали за чрезмерную уступчивость по отношению к Кремлю и позицию о том, что Киев должен уступить территории для достижения мирного соглашения.

Джон Гербст, бывший посол США в Украине, отметил, что визит представителей Трампа в Украину является позитивным сигналом для украинцев, а также, вероятно, вызовет гнев россиян.

Напомним, что перед этим Кирилл Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа.

Фокус также вел текстовую трансляцию встречи Зеленского и Трампа.