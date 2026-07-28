Кінець війни та дипломатія: Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського і Трампа

Глава офісу президента Кирило Буданов підсумував зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа. Зі слів Буданова, домовились "інтенсифікувати перемовний процес на всіх рівнях". Які результати зустрічі у Вашингтоні та чи говорили про ракети Patriot, потрібні Україні?

Допис Буданова про зустріч Зеленського і Трампа з'явився у мережі о 20 год 28 липня. Окрім інформації про посилення переговорів задля наближення "справедливого миру", інших деталей глава офісу президент не навів. На цей час не ясно, чи були питання, яких очікували аналітики. Буданов не повідомив, чи говорили про ліцензію на ракети Patriot, про військові допомогу Україні від США, про нові санкції США проти РФ тощо.

"Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях", — ідеться у допису Буданова.

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Зустріч Зеленського і Трампа — Буданов про підсумки переговорів 28 липня Фото: Скриншот

Зустріч Зеленського і Трампа — деталі

Тим часом президент Зеленський доповнив інформацію про зустрічі у США. Президент написав, що зустрівся з просвітниками компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети Patriot та іншу зброю, яку використовують ЗСУ.

Після заяви Буданова про зустріч Зеленського і Трампа з'явилась публікація блогерки Лори Лумер, яка днями була в Україні. Зі слів Лумер, під час розмови з главою Білого дому вирішили, що спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше поїдуть до Києва на переговори.

Зустріч Зеленського і Трампа — Лумер про підсумки переговорів 28 липня Фото: Скриншот

Тим часом кількома хвилинами раніше Зеленський написав про зустріч з Трампом. У короткому повідомленні президента ішлося про те, що розмова була "хороша" та що "узгодять деталі комунікації". Вказувалось, що відбудуться переговори команд США та України. У дописі Зеленського не згадувались ракети ППО Patriot, яких потребує Україна для захисту від російської балістики, тому не ясно, чи розв'язали якимось чином це питання.

Фокус вів текстову трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа. З'ясувалось, що вони говорили майже півтори години, з 16:50 о 17:52: медіа писали, що розмова мала б за планом тривати 30 хвилин. Зустріч проходила у закритому режимі, але медіа The Financial Times дізналось, що Зеленському мали зробити найщедрішу пропозицію задля завершення війни.

Західні аналітики розповіли, які чотири питання могли обговорювати під час зустрічі Зеленського і Трампа. Очікувалось, що ітиметься про ракети Patriot, надання військової допомоги, посилення санкції проти РФ та взаємодія задля знешкодження Ірану.

Нагадуємо, після зустрічі Зеленського і Трампа в США стало відомо про дзвінок в.о. глави МЗС Андрія Сибіги, який зателефонував в Іран щодо ескалації та погроз, які пролунали з Тегерана.