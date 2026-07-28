З новою угодою чи з порожніми руками: чим завершиться візит Зеленського до США

Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. У програмі — похорон сенатора Грема та зустріч із Дональдом Трампом. Головна мета: гарантії безпеки, протиракетна оборона та, можливо, розморожування 400 мільйонів доларів. Експерти вважають, що Зеленський може повернутися як із новою формулою миру, так і з порожніми руками.

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом. Глава держави відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про цілі візиту український президент розповів у Telegram.

Після прибуття до Сполучених Штатів український президент вкотре підтвердив, що зустрінеться з Трампом та його командою, а також "з тими, хто може підтримати нашу оборону".

"Пріоритет номер один — це протиракетна оборона та стратегічне співробітництво з Америкою. Світ має стати ближчим", — написав президент.

Також Зеленський від імені всієї України вшанує пам’ять Ліндсі Грема та разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадає його зусилля на користь безпеки та свободи в Євроатлантичному регіоні та інших регіонах світу.

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Очікується, що зустріч із Трампом відбудеться о 16:00 за київським часом. Чого ж ми можемо очікувати від переговорів тет-а-тет з американським лідером? Як пише Reuters з посиланням на неназване джерело в Києві, офіційні особи України та США обговорювали можливість припинення повітряних ударів. Пропозиції, які будуть розглянуті під час зустрічі, будуть передані російським чиновникам у рамках нового раунду мирних пропозицій щодо закінчення війни. Хоча раніше Україна вже зверталася до глави Кремля Володимира Путіна з пропозиціями про припинення вогню, які той відхилив.

Є надія на нову формулу миру

Проте, як вважає політолог Руслан Бортник, після зустрічі Трампа і Зеленського можна очікувати спільного американо-українського мирного плану або плану перемир’я — в ідеалі. Крім того, на порядку денному — призначення нового посла України в США, найімовірніше Рустема Умерова. Але проблема в тому, що обидві сторони підходять до цієї зустрічі з різним порядком денним.

"Трамп, як повідомляється в американській пресі, ставить за головну мету питання мирного врегулювання. Для президента України ключове питання — гарантії безпеки та антибалістична коаліція, отримання американської допомоги для відбиття російських атак. Тому порядок денний різний. Зараз сторони викладуть те, що у них є на столі, і почнуть торгуватися", — зазначив у коментарі Фокусу політолог.

На думку Бортника, за підсумками цих переговорів можливе якесь глибше взаєморозуміння між Україною та США. І варто очікувати, що ознакою цього взаєморозуміння стане наступний контакт між США та Росією — наприклад, дзвінок Трампа до Путіна або інший рівень контакту. Це буде ознакою того, що є щось цікаве, що США хотіли б обговорити з Росією.

"Американцям потрібне перемир’я. Трампу потрібне перемир’я для перемоги на виборах, бо ця тема впливає на вибори. Трампу потрібна гарна картинка, добрі стосунки із Зеленським. Тому варто очікувати показової демонстрації дружби — адже для Трампа важливі голоси американців, які й надалі співчувають Україні, і таких американців досить багато, вони підтримують Зеленського. Триває боротьба за ці голоси. Тому, думаю, буде показова дружба, але будемо стежити за руками — що насправді буде далі, за конкретними діями будемо відстежувати реальні результати цих переговорів", — підкреслив Бортник.

Знову ж таки, за словами політолога, можуть бути дані обіцянки надати зброю та ракети, які потрібні. Можливо, розморозять 400 мільйонів доларів, які заблоковані й мали бути виділені та законтрактовані цього року, але заморожені до 2029-го. Можливо, ці гроші будуть розморожені.

"Сам факт зустрічі — те, що Зеленського приймають у Білому домі, в Овальному кабінеті — свідчить про зацікавленість, відкриває перспективи. Трампу це потрібно. Можливо, з’являться ті нові ідеї, про які говорив Рубіо, щодо мирного врегулювання. Можливо, ми зрозуміємо, що вони вкладають у це поняття, що пропонують зробити і на яких умовах. Я думаю, що вони мають бути трохи кращими, ніж Анкорідж, тому що — для України — США вважають, що з часів Анкоріджа ситуація змінилася, і сьогодні Росія вже не має такої домінуючої переваги на полі бою", — підкреслив Бортник.

Зеленський може повернутися зі США з порожніми руками

А ось, на думку політолога Андрія Золотарьова, навряд чи Зеленський привезе зі США життєздатну формулу миру. Наразі, як зазначає політолог, ми спостерігаємо піар-маневри — наприклад, повітряне перемир’я, на яке Кремль не піде.

"На жаль, мирні переговори — це як танці: танцюють удвох. Ми спостерігаємо традиційну гру, коли кожна зі сторін намагається створити враження, що проблема миру лежить не в їхній столиці, а в опонента. У цих умовах розраховувати на зустріч утрьох складно, але поки що я якихось практичних можливостей для цього не бачу", — підкреслює у коментарі Фокусу політолог.

Не виключено, що Трамп спробує втиснути Україну в якусь формулу. Але вже дали зрозуміти, що умови для України будуть гіршими, ніж рік тому. Зеленський може умовно її прийняти, повернутися і робити все по-своєму, вважає експерт.

До того ж, за словами Золотарьова, ракети для Patriot, яких Україна дуже потребує, не вдасться ані випросити, ані викупити у США. Їх просто нізвідки взяти. У них самих запаси вичерпуються. Так, вже навіть генерали визнали, що ефективність ударів досягла своєї межі, а запаси озброєння вичерпуються.

"Тут не допоможе те, що Зеленський підіграє Трампу в питанні Ірану. Мовляв, партнери по НАТО відвернулися від США, обіцяли забезпечити прохід через Ормузьку протоку, а кораблі допливли лише до Кіпру. А тут Україна допомогла — потопила їхній танкер. Але я не думаю, що нам дадуть THAAD — протиракетну систему ППО, яка є у США та Ізраїлі. Це гіпотетичний варіант", — вважає політолог.

На думку Золотарьова, цей тиждень у США мало що змінить для України — ані в нашому повсякденному житті, ані в перспективах на майбутнє. Грошей Трамп не дасть, ракет не дасть. Напередодні Конгрес заблокував виділення 400 мільйонів доларів до 29-го року. Єдиний плюс — що стосується передачі Україні розвідданих, то співпраця триватиме. Можливо, пообіцяють посилити санкційний тиск. А загалом ми можемо нічого не отримати від цього візиту.

Водночас напередодні цієї зустрічі західні аналітики зазначають, що Зеленський несподівано потрапив у прихильність Білого дому, оскільки Трамп "любить переможців".

А сам президент Володимир Зеленський напередодні візиту до США визначив ключові пріоритети України: додаткові поставки зброї та систем ППО, збільшення фінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію.