С новой сделкой или с пустыми руками: чем закончится визит Зеленского в США

Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В программе — похороны сенатора Грэма и встреча с Дональдом Трампом. Главная цель: гарантии безопасности, антибаллистика и, возможно, разморозка 400 миллионов долларов. Эксперты считают, что Зеленский может вернуться как с новой формулой мира, так и ни с чем.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Соединённые Штаты Америки с официальным визитом. Глава государства посетит похороны сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом. О целях визита украинский президент рассказал в Telegram.

По прибытии в Соединённые Штаты украинский президент в очередной раз подтвердил, что встретится с Трампом и его командой, а также "с теми, кто может поддержать нашу защиту".

"Приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе", — написал президент.

Также Зеленский от имени всей Украины почтит память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомнит его усилия по безопасности и свободе в Евроатлантике и других регионах мира.

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Ожидается, что встреча с Трампом состоится в 16:00 по киевскому времени. Чего же мы можем ждать от переговоров тет-а-тет с американским лидером? Как пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник в Киеве, официальные лица Украины и США обсуждали возможность прекращения ударов с воздуха. Предложения, которые будут рассмотрены во время встречи, будут переданы российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений по окончанию войны. Хотя ранее Украина уже обращалась к главе Кремля Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые тот отклонил.

Есть надежда на новую формулу мира

Тем не менее, как полагает политолог Руслан Бортник, после встречи Трампа и Зеленского можно ожидать совместный американо-украинский мирный план или план перемирия — в идеале. Кроме того, на повестке дня — назначение нового посла Украины в США, скорее всего Рустема Умерова. Но проблема в том, что обе стороны подходят к этой встрече с разной повесткой.

"Трамп, как заявлено в американской прессе, главной целью ставит вопрос мирного урегулирования. Для президента Украины ключевой вопрос — гарантии безопасности и антибаллистическая коалиция, получение американской помощи в части отражения российских атак. Поэтому повестка разная. Сейчас стороны выложат то, что у них есть на столе, и начнут торговаться", — отметил в комментарии Фокусу политолог.

По мнению Бортника, какое-то более глубокое взаимопонимание между Украиной и США по итогам этих переговоров возможно. И стоит ожидать, что знаком этого взаимопонимания станет следующий контакт между США и Россией — звонок Трампа Путину, например, или другой уровень контакта. Это будет маркером того, что есть что-то интересное, что США хотели бы обсудить с Россией.

"Американцам нужно перемирие. Трампу нужно перемирие для победы на выборах, потому что эта тема влияет на выборы. Трампу нужна хорошая картинка, хорошие отношения с Зеленским. Поэтому стоит ожидать показательной демонстрации дружбы — потому что для Трампа важны голоса американцев, которые продолжают сочувствовать Украине, и таких американцев достаточно много, они поддерживают Зеленского. Идёт борьба за эти голоса. Поэтому, думаю, будет показательная дружба, но будем следить за руками — что реально будет дальше делаться, по конкретным действиям будем отслеживать реальные результаты этих переговоров", — подчеркнул Бортник.

Опять же, по словами политолога, могут быть даны обещания дать оружие, ракеты, которые нужны. Возможно, разморозят 400 миллионов долларов, которые заблокированы и должны были быть выделены и законтрактованы в этом году, но заморожены до 2029-го. Возможно, эти деньги будут разморожены.

"Сам факт встречи — того, что Зеленского принимают в Белом доме, в Овальном кабинете — демонстрирует заинтересованность, демонстрирует перспективы. Трампу это нужно. Возможно, появятся те новые идеи, о которых говорил Рубио, относительно мирного урегулирования. Возможно, мы поймём, что они вкладывают в это понятие, что предлагают сделать и на каких условиях. Я думаю, что они должны быть немного лучше, чем Анкоридж, потому что — для Украины — США считают, что со времён Анкориджа ситуация изменилась, и сегодня Россия уже не имеет такого доминирующего преимущества на поле боя", — подчеркнул Бортник.

Зеленский из США может вернуться ни с чем

А вот по мнению политолога Андрея Золотарева, вряд ли Зеленский привезёт из США жизнеспособную формулу мира. В данное время, как отмечает политолог, мы наблюдаем пиар-маневры — например, воздушное перемирие, на которое Кремль не пойдёт.

"К сожалению, мирные переговоры — это как танцы: танцуют вдвоём. Мы видим традиционную игру, когда каждая из сторон пытается представить, что проблема мира находится не у них в столице, а у оппонента. В этих условиях рассчитывать на встречу втроём сложно, но пока я каких-то практических возможностей для этого не виж", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог.

Не исключено, что Трамп попытается втолкнуть Украину в какую-то формулу. Но уже дали понять, что условия для Украины будут хуже, чем год назад. Зеленский может условно её принять, вернуться и делать всё по-своему, считает эксперт.

К тому же, по словам Золотарева, ракеты к Patriot, в которых очень нуждается Украина, не удастся ни выпросить, ни выкупить у США. Их просто неоткуда взять. У них самих запасы иссякают. Да, уже даже генералы признали, что эффективность ударов достигла своего предела, а запасы вооружения истощаются.

"Тут не поможет подыгрывание со стороны Зеленского Трампу с Ираном. Дескать, партнёры по НАТО отвернулись от США, обещали обеспечить проход в Ормузском проливе, а корабли доплыли только до Кипра. А тут Украина помогла — потопила их танкер. Но я не думаю, что нам дадут THAAD — противоракетную систему ПВО, которая есть в США и Израиле. Это гипотетический вариант", — считает политолог.

Как считает Золотарев, эта неделя в США для Украины мало что изменит — ни в нашей повседневной жизни, ни в перспективах на будущее. Деньги Трамп не даст, ракет не даст. Накануне 400 миллионов долларов Конгресс заблокировал до 29-го года. Единственный плюс — что касается передачи Украине разведданных, то сотрудничество продолжится. Может быть, пообещают усилить санкционное давление. А в целом, мы можем ничего не получить от этого визита.

В то же время, накануне этой встречи западные аналитики отмечают, что Зеленский неожиданно оказался в милости у Белого дома, поскольку Трамп "любит победителей".

А сам президент Владимир Зеленский накануне визита в США обозначил ключевые приоритеты Украины: дополнительные поставки оружия и систем ПВО, увеличение финансовой помощи и усиление санкционного давления на Россию.