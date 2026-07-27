Тяжелая зима, новая мобилизация и война с Ираном: главные сигналы Зеленского перед визитом в США

Президент Владимир Зеленский накануне визита в США обозначил ключевые приоритеты Украины: дополнительные поставки оружия и систем ПВО, увеличение финансовой помощи и усиление санкционного давления на Россию. В интервью Sky News он также предупредил о возможном усилении мобилизации, тяжёлой зиме из-за ударов по энергетике и заявил, что Иран фактически участвует в войне против Украины. При этом тема мирных переговоров в разговоре не прозвучала, что, по мнению экспертов, стало важным политическим сигналом как для западных союзников, так и для Москвы.

Владимир Зеленский заявил интервью Sky News, об острой нехватке ракет для ПВО, необходимых для отражения массированных российских атак, особенно баллистических. Он отметил, что пытается решить этот вопрос с европейскими партнёрами, США и другими странами, назвав это "большим вызовом для Украины".

Зеленский подчеркнул, что сосредоточен на переговорах с Трампом и союзниками, чтобы они продолжали поставки оружия и денег, а также усиливали санкции против России. ПВО остаётся приоритетом, поскольку Россия активно применяет баллистику по крупным городам — только за час по Киеву было выпущено 40 ракет.

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"Нам не хватает ракет для защиты. Недостаточно санкций против военного производства России — они могут наращивать выпуск баллистических ракет, поэтому ПВО нам нужна как можно скорее", — сказал Зеленский.

По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке у Украины теперь не хватает средств ПВО. Он признал, что США сосредоточены на этом регионе, но для Украины это стало большой проблемой.

Что касается Ирана, Зеленский заявил, что Иран фактически давно атакует Украину, предоставляя России вооружение и технологии. Он подчеркнул, что поставки оружия уже имели реальные последствия для украинской обороны.

"Что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России беспилотники Shahed, выдал лицензии на их производство? Они напали на нас? Я думаю, что да", — сказал Зеленский.

По его словам, речь идёт не о гипотетической угрозе, а о фактической помощи противнику с начала вторжения. Президент также предупредил о рисках эскалации и отметил, что помощь Украине поступала не только из Ирана — к этому присоединилась Северная Корея, поставлявшая ракеты, боеприпасы и ресурсы.

Отвечая на вопрос о роли бывшего министра обороны Михаила Федорова в военных успехах Украины и его ставке на технологии в производстве дронов, Зеленский сказал, что, хотя он уважает и Федорова, и Александра Сырского, бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами, оба они признают, что операции "глубокого удара" по территории России — это "не дело одного человек", а совместные усилия, в которых задействованы спецслужбы, разведывательные подразделения и солдаты на местах.

На вопрос о возможности восстановления бывшего министра обороны в должности Зеленский не ответил прямо, но дал понять, что не имеет ни времени, ни возможности позволять, чтобы рабочие споры влияли на военную стратегию.

Президент намекнул на усиление мобилизации, заявив, что уже в октябре Украина на фронте может столкнуться с дополнительными 500 000 российских военнослужащих. Поэтому, по словам Зеленского, одним из главных вызовов является мобилизация.

"Нам нужно новое отношение к мобилизации, новые шаги, возможно, новые, возможно, не очень быстрые, возможно, не что-то радикальное, конечно, нет. Но чтобы найти путь к этому, мне нужна согласованность между этими двумя институтами", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сдержать планы Путина по новой мобилизации в РФ могут удары по российской военной логистике и усиление международного санкционного давления на Москву.

Зеленский озвучил программу визита в США

Всё сказанное в интервью Зеленского Sky News — это позиционирование Украины. Это посыл перед визитом в США: дайте нам, пожалуйста, ПВО, больше денег и оружия, потому что мы воюем не только с Россией, но и с Ираном, отметил в комментарии Фокусу политолог Руслан Бортник. А то, что в посылах ничего не меняется, говорит о том, что параметры и условия, в которых мы находимся, не изменились.

"Продолжается война, продолжается медленное российское наступление, и мы продолжаем критически зависеть от западных партнёров — именно поэтому Зеленский говорит о сложной зиме. В Украине к таким заявлениям относятся уже довольно скептически. Общество спрашивает: "А что вы сделали, чтобы она была лёгкой?" Но эти слова не для нас. Они для западных партнёров, чтобы те поняли — Украина нуждается в большей помощи", — отмечает политолог.

Экономические показатели Украины продолжают ухудшаться, бюджетные дефициты растут, как и военные угрозы, которые раньше мы не могли прогнозировать, подчёркивает Бортник.

"Посмотрите, что происходит с баллистикой сейчас, когда Россия бьёт почти куда захочет. Посмотрите, что происходит с реактивными дронами. Всё это приводит к тому, что прежние расчёты помощи — и военной, и финансовой — быстро теряют актуальность. Нужно гораздо больше, чем считали 6 месяцев назад или даже 3 месяца назад", — утверждает политолог.

То, что было сказано Зеленским об Иране, о том, что война с этой страной уже фактически ведётся, — это, по мнению Бортника, попытка подчеркнуть важность Украины для США и Западного мира. В том контексте, что мы, дескать, тоже ведём войну с Ираном, которую вам, США, вести сложно. Мы союзники, вы должны нам больше помогать.

"Ничто так не объединяет, как общий враг. Зеленский пытается показать, что Украина с Западом во всём — хоть в Африке, где она борется с русско-африканским корпусом, хоть на Ближнем Востоке, где враг для Украины — тот же Иран. Трамп говорит, что российско-украинская война — это проблема Европы. Но проблема Ирана — это проблема Америки. Поэтому президент Украины говорит: мы тоже воюем с Ираном, он тоже наш враг. Значит, мы с вами союзники — это не только про России, Украину и Европу. Это про более важные для вас вещи", — констатирует политолог.

Упоминания о Федорове, по мнению политолога, были посылом для тех, кто поддерживает экс-министра Минобороны за границей. Это попытка убедить западных партнёров, что давить на Зеленского в этой части бессмысленно, как и поддерживать Федорова и протесты.

"Драпатый, Хмара, Скибюк — архитектура Зеленского, и он будет стоять на том, чтобы не возвращать Федорова в Министерство обороны. Он передаёт этот сигнал западным партнёрам, чтобы они не давили, и я не думаю, что это возможно", — отмечает Бортник.

То же самое, по мнению политолога, касается и мобилизации. Запад в последнее время просит Украину усилить мобилизацию: снизить возраст, уменьшить количество забронированных.

"Они понимают, что если Украина не усилит мобилизацию, то может начать проигрывать войну, что против интересов Европы, и может привести к необходимости отправки западных войск в Украину, к гибели европейских солдат. Поэтому Запад считает, что Зеленский, используя политическую логику и пытаясь сохранить рейтинги, избегает тотальной мобилизации — такой, как во Вторую или Первую мировую войну. И в этом вопросе на него давят. Президент Украины отвечает, что он будет усиливать мобилизацию, но обратите внимание: он не даёт конкретных параметров. Он не говорит, будут ли снижать мобилизационный возраст, будут ли мобилизовать женщин или что-то ещё. Пока это общие заверения", — делает выводы политолог.

Ни слова о мире, но шанс на воздушное перемирие

Как отметили эксперты, в интервью Зеленский не произнёс ни слова о мирных переговорах. Как предполагает Руслан Бортник, это может быть связано с тем, что президент Украины считает, что Запад сейчас не ожидает от Украины таких шагов. Запроса от Украины на мир с уступками нет. И серьёзного запроса со стороны Запада, прежде всего европейского, тоже нет. А без уступок мир невозможен. Поэтому это не обсуждается.

А как считает политолог Олег Постернак, в данном случае это связано с тем, чтобы увести тему мира за кулисы, чтобы её лишний раз не обсуждать перед согласованием определённых параметров — возможно, изменённой позиции США. Потому что всё чаще говорят о воздушном перемирии и, возможно, будут готовить именно это решение, и поэтому решили его лишний раз не комментировать.

Что касается кадровых вопросов в Украине, то США на самом деле довольно индифферентно относятся к тому, что происходит. Как отметил политолог в комментарии Фокусу, у США нет желания как-то поддерживать возвращение Федорова в украинскую власть. Напротив, сейчас между США и Офисом президента, и лично Зеленским есть определённые противоречия, и никто не будет рисковать отношениями между двумя государствами в стратегическом и геополитическом плане — даже если нужно защитить или помочь одному бывшему члену украинской власти, имеется в виду Фёдоров.

А предупреждение о тяжёлой зиме — это намёк на то, что Россия будет уничтожать энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. А следовательно, понадобится стабильная финансовая и военная поддержка.

"Главное — ракеты-перехватчики для Украины. Мы на них очень надеемся. Тем более Умеров, находясь в Днепре, тоже сделал соответствующее заявление, что Украине нужны ракеты-перехватчики. Очевидно, что в сентябре будет принято решение о мобилизации в России, а следовательно, и в Украине нужно будет усилить мобилизацию. К этим вызовам нам нужно готовиться", — подчеркнул политолог.

Ранее было известно, что Зеленский летит в США на похороны сенатора Грэма, где также должна состояться встреча с Дональдом Трампом. К тому же снова на повестке всплывает вопрос мирного урегулирования военного конфликта.

Так же, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot.