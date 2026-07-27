Важка зима, нова мобілізація та війна з Іраном: головні сигнали Зеленського напередодні візиту до США

Напередодні візиту до США президент Володимир Зеленський визначив ключові пріоритети України: додаткові поставки зброї та систем ППО, збільшення фінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. В інтерв’ю Sky News він також попередив про можливе посилення мобілізації, важку зиму через удари по енергетиці та заявив, що Іран фактично бере участь у війні проти України. При цьому тема мирних переговорів у розмові не порушувалася, що, на думку експертів, стало важливим політичним сигналом як для західних союзників, так і для Москви.

Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News про гостру нестачу ракет для ППО, необхідних для відбиття масованих російських атак, особливо балістичних. Він зазначив, що намагається вирішити це питання з європейськими партнерами, США та іншими країнами, назвавши це "великим викликом для України".

Зеленський наголосив, що зосереджений на переговорах із Трампом та союзниками, щоб вони продовжували постачання зброї та коштів, а також посилювали санкції проти Росії. ППО залишається пріоритетом, оскільки Росія активно застосовує балістичну зброю проти великих міст — лише за годину по Києву було випущено 40 ракет.

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"Нам не вистачає ракет для захисту. Санкцій проти військового виробництва Росії недостатньо — вони можуть нарощувати випуск балістичних ракет, тому ППО нам потрібна якомога швидше", — сказав Зеленський.

За його словами, через конфлікт на Близькому Сході Україна тепер не має достатньо засобів ППО. Він визнав, що США зосереджені на цьому регіоні, але для України це стало великою проблемою.

Щодо Ірану, Зеленський заявив, що Іран фактично вже давно атакує Україну, надаючи Росії озброєння та технології. Він наголосив, що поставки зброї вже мали реальні наслідки для української оборони.

"Як ви гадаєте, якщо Іран з першого року війни надав Росії безпілотники Shahed, видав ліцензії на їхнє виробництво? Вони напали на нас? Я думаю, що так", — сказав Зеленський.

За його словами, мова йде не про гіпотетичну загрозу, а про фактичну допомогу супротивнику з початку вторгнення. Президент також попередив про ризики ескалації та зазначив, що допомога Україні надходила не лише з Ірану — до цього долучилася Північна Корея, яка постачала ракети, боєприпаси та ресурси.

Відповідаючи на запитання про роль колишнього міністра оборони Михайла Федорова у військових успіхах України та його ставку на технології у виробництві дронів, Зеленський сказав, що, хоча він поважає і Федорова, і Олександра Сирського, колишнього головнокомандувача Збройних сил, обидва вони визнають, що операції "глибокого удару" по території Росії — це "не справа однієї людини", а спільні зусилля, в яких задіяні спецслужби, розвідувальні підрозділи та солдати на місцях.

На запитання про можливість поновлення колишнього міністра оборони на посаді Зеленський не відповів прямо, але дав зрозуміти, що не має ані часу, ані можливості дозволяти, щоб робочі суперечки впливали на військову стратегію.

Президент натякнув на посилення мобілізації, заявивши, що вже в жовтні Україна на фронті може зіткнутися з додатковими 500 000 російських військовослужбовців. Тому, за словами Зеленського, одним із головних викликів є мобілізація.

"Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки — можливо, нові, можливо, не надто швидкі, можливо, не щось радикальне, звичайно, ні. Але щоб знайти шлях до цього, мені потрібна узгодженість між цими двома інститутами", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що зупинити плани Путіна щодо нової мобілізації в РФ можуть удари по російській військовій логістиці та посилення міжнародного санкційного тиску на Москву.

Зеленський оприлюднив програму візиту до США

Усе, що було сказано в інтерв’ю Зеленського для Sky News, — це позиціювання України. Це послання напередодні візиту до США: дайте нам, будь ласка, ППО, більше грошей і зброї, бо ми воюємо не тільки з Росією, а й з Іраном, зазначив у коментарі "Фокусу" політолог Руслан Бортник. А те, що в цих посланнях нічого не змінюється, свідчить про те, що параметри й умови, в яких ми перебуваємо, не змінилися.

"Війна триває, триває повільний російський наступ, і ми й надалі критично залежимо від західних партнерів — саме тому Зеленський говорить про складну зиму. В Україні до таких заяв ставляться вже досить скептично. Суспільство запитує: "А що ви зробили, щоб вона була легкою?" Але ці слова не для нас. Вони для західних партнерів, щоб ті зрозуміли — Україна потребує більшої допомоги", — зазначає політолог.

Економічні показники України продовжують погіршуватися, бюджетні дефіцити зростають, як і військові загрози, які раніше ми не могли передбачити, підкреслює Бортник.

"Подивіться, що зараз відбувається з балістичною зброєю, коли Росія завдає ударів майже куди завгодно. Подивіться, що відбувається з реактивними дронами. Все це призводить до того, що колишні розрахунки щодо допомоги — як військової, так і фінансової — швидко втрачають актуальність. Потрібно набагато більше, ніж вважали 6 місяців тому або навіть 3 місяці тому", — стверджує політолог.

Те, що сказав Зеленський про Іран, про те, що війна з цією країною вже фактично триває, — це, на думку Бортника, спроба підкреслити важливість України для США та західного світу. У тому контексті, що ми, мовляв, теж ведемо війну з Іраном, яку вам, США, вести складно. Ми союзники, ви повинні нам більше допомагати.

"Ніщо так не об'єднує, як спільний ворог. Зеленський намагається показати, що Україна з Заходом у всьому — чи то в Африці, де вона бореться з російсько-африканським корпусом, чи то на Близькому Сході, де ворогом для України є той самий Іран. Трамп каже, що російсько-українська війна — це проблема Європи. Але проблема Ірану — це проблема Америки. Тому президент України каже: ми теж воюємо з Іраном, він теж наш ворог. Отже, ми з вами союзники — це не лише про Росію, Україну та Європу. Це про важливіші для вас речі", — констатує політолог.

Згадки про Федорова, на думку політолога, були сигналом для тих, хто підтримує ексміністра оборони за кордоном. Це спроба переконати західних партнерів, що тиснути на Зеленського в цьому питанні немає сенсу, так само як і підтримувати Федорова та протести.

"Драпатий, Хмара, Скибюк — це команда Зеленського, і він наполягатиме на тому, щоб не повертати Федорова до Міністерства оборони. Він передає цей сигнал західним партнерам, щоб вони не тиснули, і я не думаю, що це можливо", — зазначає Бортник.

Те саме, на думку політолога, стосується й мобілізації. Останнім часом Захід просить Україну посилити мобілізацію: знизити вік, зменшити кількість заброньованих.

"Вони розуміють, що якщо Україна не посилить мобілізацію, то може почати програвати війну, що суперечить інтересам Європи і може призвести до необхідності відправки західних військ в Україну, до загибелі європейських солдатів. Тому Захід вважає, що Зеленський, керуючись політичною логікою та намагаючись зберегти рейтинги, уникає тотальної мобілізації — такої, як під час Другої чи Першої світової війни. І в цьому питанні на нього тиснуть. Президент України відповідає, що він посилюватиме мобілізацію, але зверніть увагу: він не наводить конкретних параметрів. Він не каже, чи знижуватимуть мобілізаційний вік, чи мобілізуватимуть жінок або щось інше. Поки що це загальні запевнення", — робить висновки політолог.

Ні слова про мир, але є шанс на повітряне перемир’я

Як зазначили експерти, у інтерв’ю Зеленський не промовив ані слова про мирні переговори. Як припускає Руслан Бортник, це може бути пов’язано з тим, що президент України вважає, що Захід наразі не очікує від України таких кроків. Запиту від України щодо миру з поступками немає. І серйозного запиту з боку Заходу, насамперед європейського, теж немає. А без поступок мир неможливий. Тому це не обговорюється.

А, на думку політолога Олега Постернака, у даному випадку це пов’язано з тим, щоб відсунути тему миру на другий план, аби її зайвий раз не обговорювати перед узгодженням певних параметрів — можливо, зміненої позиції США. Адже дедалі частіше йдеться про повітряне перемир’я і, можливо, саме це рішення готуватимуть, тому й вирішили не коментувати його зайвий раз.

Що стосується кадрових питань в Україні, то США насправді досить байдуже ставляться до того, що відбувається. Як зазначив політолог у коментарі для "Фокусу", США не мають бажання якимось чином підтримувати повернення Федорова до української влади. Навпаки, зараз між США та Офісом президента, а також особисто Зеленським, існують певні суперечності, і ніхто не ризикуватиме відносинами між двома державами у стратегічному та геополітичному плані — навіть якщо потрібно захистити чи допомогти одному колишньому члену української влади, мається на увазі Федоров.

А попередження про сувору зиму — це натяк на те, що Росія знищуватиме енергетичну та критичну інфраструктуру України. А отже, знадобиться стабільна фінансова та військова підтримка.

"Головне — ракети-перехоплювачі для України. Ми дуже на них сподіваємося. Тим більше що Умеров, перебуваючи в Дніпрі, також зробив відповідну заяву про те, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі. Очевидно, що у вересні буде ухвалено рішення про мобілізацію в Росії, а отже, і в Україні доведеться посилити мобілізацію. До цих викликів нам потрібно готуватися", — підкреслив політолог.

Раніше стало відомо, що Зеленський летить до США на похорон сенатора Грема, де також має відбутися зустріч із Дональдом Трампом. До того ж на порядку денному знову постає питання мирного врегулювання військового конфлікту.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot.