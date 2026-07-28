"Украина переломила ход событий": Зеленский неожиданно оказался в милости у Белого дома, — Politico

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидером США Дональдом Трампом. Накануне этой встречи западные аналитики отмечают, что Зеленский неожиданно оказался в милости у Белого дома, поскольку Трамп "любит победителей".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также должен встретиться с американским президентом, однако он неожиданно оказался в более затруднительном положении, чем украинский лидер. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что "в результате неожиданного поворота" событий именно Нетаньяху, а не Зеленский, оказался тем лидером, которому, возможно, придется больше доказывать свою состоятельность в ходе личных встреч с президентом США.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро отметил, что считает такую ситуацию "очень ироничной". Также он высказал предположение, что неожиданная поддержка Владимира Зеленского со стороны Белого дома возникла из-за успехов Украины в войне против России.

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"Это очень иронично. Зеленский внезапно оказался в милости у Белого дома, потому что президент любит победителей, а Украина явно переломила ход событий и сейчас, во многих смыслах, наносит России больше ударов, чем сама получает от российских ракетных атак", — пояснил Шапиро.

В свою очередь, израильского премьер-министра может ожидать немало напряженности во время переговоров с Трампом. Дело в том, что война в Иране затянулась, а процессы заключения перемирия в Ливане и Газе до сих пор не были полностью завершены.

Зеленский прибудет в США, находясь "в чрезвычайно прочной позиции"

В публикации говорится, что, в отличие от своей неудачной поездки в Вашингтон в феврале 2025 года, Зеленский теперь прибудет в город, находясь "в чрезвычайно прочной позиции".

"Украинские войска пережили изнурительную зиму и нанесли России значительные удары в течение последних месяцев, что обеспечило Киеву преимущество в многолетней борьбе", — пишет Politico.

Эти победы обеспечили украинскому лидеру поддержку Дональда Трампа, что было заметно ещё во время недавнего саммита НАТО. Тогда Зеленскому удалось добиться соглашения о совместном производстве Patriot в Украине. Кроме того, как ожидается, американские сенаторы в ближайшее время рассмотрят законопроект о "адских санкциях" против РФ, который продвигал покойный Линдси Грэм.

Несмотря на это, как отмечается в публикации, Зеленский всё же столкнулся с некоторыми трудностями, связанными с последствиями его решения о кадровых перестановках в руководстве страны.

Напомним, 24 июля "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский лично встретится с Трампом во время визита в США.

Ранее издание The New York Times сообщало, что "адские санкции" против РФ затянулись из-за спора.