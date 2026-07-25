Наследие Грема под угрозой: "адские санкции" против РФ застопорились из-за спора — NYT

Двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, застрял из-за спора по поводу тарифов. В настоящее время республиканцы и демократы не могут прийти к соглашению.

Основная проблема заключается в том, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть, газ или уран. Об этом пишет The New York Times.

В настоящее время между членами двух партий существуют существенные разногласия — республиканцы называют это рычагом давления на Москву, демократы опасаются чрезмерного расширения президентских полномочий. Между тем спорную ситуацию обострили новые тарифы Трампа в отношении десятков стран, введенные в пятницу в обход Конгресса.

Сам законопроект предусматривает масштабные санкции против России и наказание стран, закупающих её энергоресурсы, с целью лишить Кремль средств на войну. Республиканцы предлагают более чётко прописать, что полномочия в области тарифов касаются исключительно этой цели.

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Несмотря на разногласия, сторонники законопроекта настроены оптимистично. Сенатор от Демократической партии Блюменталь заявил, что документ "еще никогда не был так близок к принятию".

Как говорится в материале, планировалось принять закон до похорон сенатора Линдси Грэма и летних каникул Конгресса. Однако Палата представителей США ушла на каникулы, не одобрив законопроект, и поэтому теперь законопроект передается в Сенат.

Ранее "Фокус" рассказывал о том, как Трамп хочет изменить проект "адских санкций". Глава Белого дома намекнул, что пакет планируется значительно расширить.

Впоследствии стало известно, что 21-й пакет санкций ЕС фактически парализовал денежные переводы из РФ. Первыми под удар попали международные банковские переводы и платежи за границу в адрес России и россиян.