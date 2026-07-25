Спадщина Грема під загрозою: "пекельні санкції" проти РФ загальмувалися через суперечку — NYT

Двопартійний санкційний законопроєкт проти РФ, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем, застряг через суперечку щодо тарифів. Наразі республіканці та демократи не можуть досягнути згоди.

Основний камінь спотикання полягає в тому, аби надати право президенту США Дональду Трампу запроваджувати тарифи до 100% проти країн, які купують російську нафту, газ чи уран. Про це пише The New York Times.

Наразі імж членами двох партій є суттєві розбіжності — республіканці називають це важелем тиску на Москву, демократи бояться зайвого розширення президентської влади. Тим часом спірну ситуацію загострили нові тарифи Трампа на десятки країн, запроваджені в п'ятницю в обхід Конгресу.

Сам законопроєкт передбачає масштабні санкції проти Росії та покарання країн-покупців її енергоресурсів, щоб позбавити Кремль коштів на війну. Республіканці пропонують чіткіше прописати, що тарифні повноваження стосуються лише цієї мети.

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Попри розбіжності, прихильники законопроєкту налаштовані оптимістично. Сенатор від демократів Блюменталь заявив, що документ "ще ніколи не був так близько до ухвалення".

Як йдеться в матеріалі, планувалося ухвалити закон до похорону сенатора Ліндсі Грема та літньої перерви Конгресу. Однак Палата представників США пішла на канікули без погодження, а тому тепер проєкт закону передають до Сенату.

Раніше Фокус розповідав про те, як Трамп хоче змінити проєкт "пекельних санкцій". Глава Білого дому натякнув, що пакет планують значно розширити.

Згодом стало відомо, що 21-й пакет санкцій ЄС фактично паралізував перекази грошей з РФ. Першими під ударом опинилися міжнародні банківські перекази та платежі закордоном для Росії та росіян.