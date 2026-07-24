В ходе визита в США: Зеленский в ближайшие дни встретится с Трампом, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты Америки на следующей неделе, где примет участие в важных мероприятиях.

В рамках этого визита глава государства также должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 24 июля сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В США Владимир Зеленский должен прибыть во вторник, 28 июля. Одна из целей визита лидера — посещение похорон сенатора Линдси Грэма. Также президент должен встретиться лично с Дональдом Трампом, сообщают СМИ.

О чем Зеленский будет говорить с Трампом

Ранее "Суспільне" также сообщало, что Офис президента Украины планирует визит Зеленского в США. В частности, речь шла о том, что в рамках поездки он проведет двустороннюю встречу с главой Белого дома.

Встреча с Трампом состоится в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией, сообщили изданию источники в дипломатических кругах. Однако подробности пока неизвестны.

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До этого президент получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором Гремом. На случай, если Зеленский не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в настоящее время обсуждается, кто из высокопоставленных чиновников сможет возглавить украинскую делегацию в США.

Похороны Линдси Грэма — что известно

Недавно CNN сообщило, что на следующей неделе состоятся похороны сенатора Грэма. Отмечалось, что будут проведены двухдневные траурные мероприятия, в рамках которых состоится специальная церемония в Капитолии США и выступление Трампа.

Сенатор Дарлин Грэм, сестра Линдси Грэма, объявила во вторник, что мероприятия пройдут в Вашингтоне, округ Колумбия, 28 июля и в Южной Каролине 29 июля.

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский заявил, что в окружении российского диктатора Путина существуют два лагеря, которые влияют на дальнейший ход войны РФ против Украины.

22 июля Зеленский также провел переговоры с представителями президента Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером: речь шла о прекращении войны.