Під час візиту до США: Зеленський днями зустрінеться з Трампом, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський збирається відвідати Сполучені Штати Америки наступного тижня, де візьме участь у важливих заходах.

У межах цього візиту глава держави також має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про це 24 липня повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

До США Володимир Зеленський має прилетіти у вівторок, 28 липня. Одна з цілей візиту лідера — відвідини похорону сенатора Ліндсі Грема. Також президент має безпосередньо побачитися з Дональдом Трампом, стверджує ЗМІ.

Про що Зеленський говоритиме з Трампом

Раніше "Суспільне" також писало, що Офіс президента України планує візит Зеленського до США. Йшлося зокрема про те, що у межах поїздки він проведе двосторонню зустріч з главою Білого дому.

Зустріч з Трампом відбудеться у межах продовження мирних переговорів щодо врегулювання війни між Україною та Росією, повідомили виданню джерела у дипломатичних колах. Однак подробиці поки невідомі.

Відео дня

Перед цим президент отримав запрошення на церемонію прощання із американським сенатором Гремом. У випадку, якщо Зеленський не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюється, хто з високопосадовців зможе очолити українську делегацію у США.

Похорон Ліндсі Грема — що відомо

Нещодавно CNN повідомило, що наступного тижня відбудеться похорон сенатора Грема. Зазначалося, що відбудуться дводенні похоронні заходи, які включатимуть спеціальну церемонію в Капітолії США та промову Трампа.

Сенаторка Дарлін Грем, сестра Ліндсі Грема, оголосила у вівторок, що заходи відбудуться у Вашингтоні, округ Колумбія, 28 липня та в Південній Кароліні 29 липня.

Нагадаємо, 23 липня Володимир Зеленський заявив, що в оточенні російського диктатора Путіна існують два табори, які впливають на подальший перебіг війни РФ проти України.

22 липня Зеленський також провів переговори з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером: говорили про закінчення війни.