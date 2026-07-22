Зеленский розмовляв із перемовниками Трампа про закінчення війни: що відомо

Журналіст Axios каже, що президент України 22 липня обговорював ідеї щодо того, як відновити дипломатичні зусилля для завершення війни.

Репортер Барак Равід розповів, що президент України Володимир Зеленський розмовляв з емісарами президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Репортер повідомив нове про мирні перемовини Фото: Скріншот

"Обговорювали ідеї щодо того, як відновити дипломатичні зусилля для завершення війни", — зазначив Равід, посилаючись на обізнане джерело.

Радник Зеленського Дмитро Литвин підтвердив ЗМІ переговори з Віткоффом та Кушнером. А згодом і сам президент зробив заяву.

"Щойно говорив із представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні президенту Трампу й американському народові за незмінну підтримку", — написав Зеленський.

Відео дня

Цікаво, але тільки на цьому тижні держсекретар США Марко Рубіо обіцяв, що буде говорити із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим про Україну. Його запитали, чи буде він тиснути на росіянина щодо України, а той відповів, що це "недоречне" слово.

"Я не знаю, чи доречно вживати слово "тиснути". Ми будемо про це говорити. Знаєте, очевидно війна в Україні багато в чому завадила Росії та США знайти порозуміння з інших питань. Це не означає, що ми не будемо шукати інші сфери для потенційної співпраці. Але водночас, знаєте, ми б хотіли, щоб ця війна закінчилася. Ми вважаємо, що для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася", — сказав Рубіо.

Він сказав, що порушить це питання та підкреслив, що США залишаються відкритими та готовими відіграти конструктивну роль у "припиненні цієї війни, якщо з'явиться така можливість, а вона може з'явитися".

"Ми відкриті до того, щоб відіграти цю роль, бо вважаємо, що зараз, і гадаю, росіяни погодяться, ми, мабуть, єдина країна у світі, яка може відіграти таку роль у спробах покласти цьому край", — сказав держсекретар.

Раніше ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території під час будь-якої мирної угоди, якщо її колись підпишуть.

Зазначимо, Фокус писав про пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, про яку стало відомо у червні 2026 року. Глава української держави зустрічався з російським олігархом і через нього передав Путіну пропозицію про зустріч щодо припинення вогню та завершення війни.