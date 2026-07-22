Зеленский обсуждал с представителями Трампа прекращение войны: что известно

Журналист Axios сообщает, что 22 июля президент Украины обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для прекращения войны.

Репортер Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский беседовал с представителями президента Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Репортер сообщил новые подробности о мирных переговорах Фото: Скриншот

"Обсуждались идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для прекращения войны", — отметил Равид, сославшись на осведомленный источник.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил СМИ факт переговоров с Уиткоффом и Кушнером. А впоследствии и сам президент выступил с заявлением.

"Только что разговаривал с представителями президента Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Это был хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что мы обсудили. Благодарю Стива и Джареда за личные усилия во имя мира. Благодарны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку", — написал Зеленский.

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Интересно, но буквально на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что будет обсуждать вопрос об Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Его спросили, будет ли он оказывать давление на россиянина по поводу Украины, а тот ответил, что это "неуместное" слово.

"Я не знаю, уместно ли использовать слово "давить". Мы будем об этом говорить. Знаете, очевидно, что война в Украине во многом помешала России и США найти взаимопонимание по другим вопросам. Это не означает, что мы не будем искать другие сферы для потенциального сотрудничества. Но в то же время, знаете, мы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась", — сказал Рубио.

Он заявил, что поднимет этот вопрос, и подчеркнул, что США по-прежнему открыты и готовы сыграть конструктивную роль в "прекращении этой войны, если представится такая возможность, а она может представиться".

"Мы готовы взять на себя эту роль, поскольку считаем, что сейчас — и, думаю, россияне с этим согласятся — мы, пожалуй, единственная страна в мире, которая может сыграть такую роль в попытках положить этому конец", — сказал госсекретарь.

Ранее СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории в рамках какого-либо мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано.

Отметим, что Фокус писал о предложении Зеленского относительно мирных переговоров, о котором стало известно в июне 2026 года. Глава украинского государства встречался с российским олигархом и через него передал Путину предложение о встрече по вопросу прекращения огня и завершения войны.