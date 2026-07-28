"Україна переломила хід подій": Зеленський раптом опинився у прихильності Білого дому, — Politico

Цього тижня президент України Володимир Зеленський має побачитися з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні цієї зустрічі західні аналітики зазначають, що Зеленський раптом опинився у прихильності Білого дому, оскільки Трамп "любить переможців".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також має зустрітися з американським президентом, проте він несподівано перебуває у більш скрутному становищі, аніж український лідер. Про це пише видання Politico.

У публікації йдеться, що "у результаті несподіваного повороту" подій саме Нетаньягу, а не Зеленський, виявився тим лідером, якому, можливо, доведеться більше доводити свою спроможність під час індивідуальних зустрічей із президентом США.

Колишній посол США в Ізраїлі Ден Шапіро зазначив, що вважає таку ситуацію "дуже іронічною". Також він припустив, що несподівана прихильність до Володимира Зеленського у Білому домі виникла через успіхи України у війні проти Росії.

Відео дня

"Це дуже іронічно. Зеленський раптово опинився в прихильності Білого дому, бо президент любить переможців, а Україна явно переломила хід подій і зараз, у багатьох сенсах, завдає Росії більше ударів, ніж сама зазнає від російських ракетних атак", — пояснив Шапіро.

Натомість на ізраїльського прем'єр-міністра може очікувати чимало напруженості під час переговорів з Трампом. Річ у тому, що війна в Ірані затягнулася, а процеси укладення перемир'я в Лівані та Газі досі не були повноцінно завершені.

Зеленський приїде до США, перебуваючи "в надзвичайно міцному становищі"

У публікації йдеться, що, на відміну від своєї невдалої поїздки до Вашингтона в лютому 2025 року, Зеленський тепер прибуде до міста, перебуваючи "в надзвичайно міцному становищі".

"Українські війська пережили виснажливу зиму й завдали Росії значних ударів протягом останніх місяців, що забезпечило Києву перевагу в багаторічній боротьбі", — пише Politico.

Ці перемоги забезпечили українському лідеру прихильність Дональда Трампа, що було помітно ще під час нещодавнього саміту НАТО. Тоді Зеленському вдалося домогтися угоди про спільне виробництво Patriot в Україні. Також, як очікується, американські сенатори незабаром розглянуть законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ, які просував покійний Ліндсі Грем.

Попри це, як йдеться у публікації, Зеленський все ж зіштовхнувся з деякими труднощами, пов'язаними з наслідками його рішення про кадрові перестановки в управлінні країною.

Нагадаємо, 24 липня "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомило, що Зеленський особисто зустрінеться з Трампом під час відвідин США.

Раніше видання The New York Times писало, що "пекельні санкції" проти РФ загальмувалися через суперечку.