Обоє усміхались: з'явились перші враження Зеленського від зустрічі з Трампом (фото)

Президент України Володимир Зеленський розповів про перші враження після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, яка відбулась 28 липня. Зі слів Зеленського, зустріч була "хороша". На фото з Овального кабінету — учасники переговорів, які не виглядають роздратованими чи сердитими, як то була під час сварки через костюм взимку 2025 року. Що обговорили президенти?

Під час зустрічі з Дональдом Трампом говорили, серед іншого, говорили про ліцензії на виробництво ракет ППО Patriot, ідеться у дописі Зеленського. Інші питання, які підняли в Овальному кабінеті, — це дипломатичні зусилля задля завершення війни, написав президент. З'ясувалось, що далі будуть контактувати українська та американські команди, щоб "узгодити деталі комунікації".

Зеленський висловив слова співчуття через смерть сенатора Ліндсі Грема: церемонія прощання відбувається саме 28 липня. Крім того, український презент подякував "за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру".

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"Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", — написав Зеленський.

У дописі глави держави — серія фото з кулуарів закритої зустрічі Зеленського та Трампа. Бачимо, що з американського боку у розмові, окрім президента, брав участь державний секретар Марко Рубіо, глава Міноборони Піт Гегсет та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Віцепрезидент Джей Ді Венс був відсутній.

Зустріч Зеленського та Трампа — учасники наради у Білому домі 28 липня Фото: Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського та Трампа — українська команда у Білому домі 28 липня Фото: Володимир Зеленський

Дональд Трамп, представники Білого дому та Банкової поки не публікували коментарів щодо зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня.

Зустріч Зеленського та Трампа — що сталось 28 липня

Зазначимо, Фокус вів текстову трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа 28 липня. Зустріч почалась близько 16:39 за Києвом (о 9:30 за Вашингтоном). Український президент у броньованому автомобілі прибув у Білий дім, розповіли медіа. Зустріч мала тривати пів години (за іншими даними — дві години). Розмова політиків завершилась о 17:52, тобто тривала майже півтори години. Деталі переговорів в Овальному кабінеті не відомі, оскільки зустріч була закрита від преси та сторонніх осіб.

Тим часом аналітики озвучили очікування від зустрічі Зеленського і Трампа. Серед іншого, припускали, що ітиметься про чотири питання: про ракети Patriot, військову допомогу, санкції проти РФ та спільну боротьбу з Іраном. Крім того, медіа The Financial Times з посиланням на анонімні джерела повідомило, що Україна отримає дуже щедру пропозицію, якої не було за весь час правління Трампа.

Нагадуємо, 27 липня російський диктатор Путін повідомив, скільки років він планує воювати в Україні. 28 липня з'явились погрози Ірану, який заявив, що готовий вдарити балістикою по українцях.