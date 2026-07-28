Іран може вдарити по Україні балістикою: у ЦПД відреагували на заяви моніторингових каналів

У Telegram почали активно поширювати повідомлення про нібито підготовку Іраном ракетного удару по території України. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, а в Центрі протидії дезінформації закликають не робити передчасних висновків.

Як повідомляють анонімні моніторингові Telegram-канали, зокрема "єРадар", Іран нібито може здійснити пуск трьох балістичних ракет середньої дальності по території України. Автори каналу наголосили, що повідомлення про можливу "загрозу балістики з Ірану" не є жартом, однак жодних доказів або офіційних підтверджень своїх заяв не навели.

Публікація моніторингового каналу "єРадар" Фото: Скриншот

Згодом схожу інформацію оприлюднив Telegram-канал "Повітряна оборона Києва", де також заявили про нібито підготовку Іраном запуску трьох балістичних ракет у напрямку України.

Після цього "єРадар" опублікував розгорнутий допис із власним аналізом можливого сценарію такого удару. У ньому зазначається, що у разі запуску балістичні ракети можуть рухатися траєкторією через Каспійське море та територію Росії. Автори пояснюють, що такий маршрут, на їхню думку, дозволив би уникнути перетину повітряного простору Туреччини, Грузії та Азербайджану.

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У повідомленні також стверджується, що відстань від північних районів Ірану до центральної частини України через Каспійське море та територію РФ становить приблизно 1900–2200 кілометрів. Саме тому, на думку авторів каналу, для такого удару могли б використовуватися балістичні ракети середньої дальності, зокрема Shahab-3, Sejjil, Ghadr-110 або Khorramshahr.

Водночас раніше Defense Express пояснював, що Іран дійсно має на озброєнні балістичні ракети середньої дальності, здатні потенційно досягати території України. За оцінкою видання, ракети Ghadr, Emad та Sejjil мають дальність польоту близько 2000 кілометрів, тоді як Khorramshahr вважається найбільш далекобійною і, за наявними даними, здатна долати відстань до близько 4000 кілометрів.

Однак офіційного підтвердження інформації про підготовку Іраном ракетного удару по Україні наразі немає. Та все ж на поширені в мережі повідомлення відреагував керівник Центру протидії дезінформації та офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

Він заявив, що станом на цей момент офіційних даних про намір Ірану завдати ракетних ударів по Україні немає.

"Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в ірану для таких дій потенційно є", — написав Коваленко.

Реакція ЦПД на заяви про атаку Ірану по Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, що до цього Іран пригрозив Україні після того, як звинуватив Київ у нібито причетності до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Водночас Тегеран не надав жодних доказів цих звинувачень, а також не уточнив, якою саме буде його відповідь.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ України назвали погрози Ірану безпідставними. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Тегеран є співучасником російської агресії, а своїми заявами намагається відвернути увагу від атак РФ на цивільне судноплавство в Чорному морі.