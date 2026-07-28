Иран может ударить по Украине баллистикой: в ЦПД отреагировали на заявления мониторинговых каналов

В Telegram начали активно распространять сообщения о якобы готовящемся Ираном ракетном ударе по территории Украины. При этом официального подтверждения этой информации пока нет, а в Центре противодействия дезинформации призывают не делать поспешных выводов.

Как сообщают анонимные мониторинговые Telegram-каналы, в частности "еРадар", Иран якобы может произвести запуск трёх баллистических ракет средней дальности по территории Украины. Авторы канала подчеркнули, что сообщение о возможной "баллистической угрозе со стороны Ирана" не является шуткой, однако никаких доказательств или официальных подтверждений своих заявлений не привели.

Публикация мониторингового канала "еРадар" Фото: Скриншот

Впоследствии аналогичную информацию опубликовал Telegram-канал "Воздушная оборона Киева", где также заявили о якобы готовящемся Ираном запуске трёх баллистических ракет в направлении Украины.

После этого "еРадар" опубликовал подробный пост со своим анализом возможного сценария такого удара. В нем отмечается, что в случае запуска баллистические ракеты могут следовать по траектории через Каспийское море и территорию России. Авторы объясняют, что такой маршрут, по их мнению, позволил бы избежать пересечения воздушного пространства Турции, Грузии и Азербайджана.

Відео дня

В сообщении также утверждается, что расстояние от северных районов Ирана до центральной части Украины через Каспийское море и территорию РФ составляет примерно 1900–2200 километров. Именно поэтому, по мнению авторов канала, для такого удара могли бы использоваться баллистические ракеты средней дальности, в частности Shahab-3, Sejjil, Ghadr-110 или Khorramshahr.

В то же время ранее Defense Express пояснял, что Иран действительно имеет на вооружении баллистические ракеты средней дальности, способные потенциально достигать территории Украины. По оценке издания, ракеты Ghadr, Emad и Sejjil имеют дальность полета около 2000 километров, тогда как Khorramshahr считается самой дальнобойной и, по имеющимся данным, способна преодолевать расстояние до примерно 4000 километров.

Однако официального подтверждения информации о подготовке Ираном ракетного удара по Украине пока нет. Тем не менее на распространившиеся в сети сообщения отреагировал руководитель Центра по противодействию дезинформации и офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Он заявил, что на данный момент официальных данных о намерении Ирана нанести ракетные удары по Украине нет.

"Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но у Ирана потенциально есть оружие для таких действий", — написал Коваленко.

Реакция ЦПД на заявления об атаке Ирана на Украину Фото: Скриншот

Напомним, что до этого Иран пригрозил Украине после того, как обвинил Киев в якобы причастности к нападению на иранское торговое судно в Каспийском море. В то же время Тегеран не предоставил никаких доказательств этих обвинений, а также не уточнил, каким именно будет его ответ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины назвали угрозы Ирана безосновательными. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Тегеран является соучастником российской агрессии, а своими заявлениями пытается отвлечь внимание от атак РФ на гражданское судоходство в Черном море.