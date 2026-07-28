Оба улыбались: появились первые впечатления Зеленского о встрече с Трампом (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих первых впечатлениях после встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая состоялась 28 июля. По словам Зеленского, встреча прошла "хорошо". На фото из Овального кабинета — участники переговоров, которые не выглядят раздражёнными или сердитыми, как это было во время ссоры из-за костюма зимой 2025 года. Что обсудили президенты?

Во время встречи с Дональдом Трампом, среди прочего, обсуждались лицензии на производство ракет ПВО Patriot, говорится в посте Зеленского. Другие вопросы, которые поднимались в Овальном кабинете, касались дипломатических усилий по прекращению войны, написал президент. Выяснилось, что в дальнейшем украинская и американская стороны будут поддерживать контакты, чтобы "согласовать детали взаимодействия".

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма: церемония прощания состоится именно 28 июля. Кроме того, украинский президент поблагодарил "за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и добиться мира".

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"Обсудили с президентом вопрос о лицензиях на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь", — написал Зеленский.

В посте главы государства — серия фотографий из кулуаров закрытой встречи Зеленского и Трампа. Видно, что с американской стороны в беседе, помимо президента, участвовали государственный секретарь Марко Рубио, глава Минобороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Вице-президент Джей Ди Венс отсутствовал.

Встреча Зеленского и Трампа — участники совещания в Белом доме 28 июля Фото: Володимир Зеленський

Встреча Зеленского и Трампа — украинская делегация в Белом доме 28 июля Фото: Володимир Зеленський

Дональд Трамп, представители Белого дома и Банковой пока не публиковали комментариев по поводу встречи в Овальном кабинете 28 июля.

Встреча Зеленского и Трампа — что произошло 28 июля

Отметим, что Фокус вел текстовую трансляцию встречи Зеленского и Трампа 28 июля. Встреча началась около 16:39 по киевскому времени (в 9:30 по вашингтонскому времени). Украинский президент в бронированном автомобиле прибыл в Белый дом, сообщили СМИ. Встреча должна была длиться полчаса (по другим данным — два часа). Беседа политиков завершилась в 17:52, то есть длилась почти полтора часа. Детали переговоров в Овальном кабинете неизвестны, поскольку встреча проходила без участия прессы и посторонних лиц.

Тем временем аналитики озвучили свои ожидания от встречи Зеленского и Трампа. Среди прочего, они предположили, что речь пойдет о четырех вопросах: о ракетах Patriot, военной помощи, санкциях против РФ и совместной борьбе с Ираном. Кроме того, издание The Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Украина получит очень щедрое предложение, которого не было за все время правления Трампа.

Напоминаем, что 27 июля российский диктатор Путин сообщил, сколько лет он планирует воевать в Украине. 28 июля прозвучали угрозы в адрес Ирана, который заявил, что готов нанести баллистический удар по украинцам.