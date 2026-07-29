Преодолели первый барьер: Сенат США поддержал законопроект о "адских" санкциях против России

В Сенате США в ходе первого процедурного голосования поддержали законопроект сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России, а также Ирана. "За" законопроект проголосовали 86 сенаторов.

Это голосование состоялось на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который прибыл на похороны сенатора Грема, а также для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и американскими сенаторами. О результатах первого голосования сообщило "Суспильне".

Процедурное голосование дало старт дебатам в американском Сенате, а также рассмотрению письменных поправок к законопроекту. По завершении дебатов состоится окончательное голосование по принятию закона. Далее его рассмотрит Палата представителей США, после чего закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Стоит напомнить, что законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, над которым сенатор Грэм работал более двух лет, предусматривает введение санкций против российских чиновников, в частности диктатора Владимира Путина, а также предоставление президенту США полномочий устанавливать значительные пошлины для стран, которые продолжают закупать энергоресурсы у РФ или помогают Кремлю обходить санкции.

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