"Пекельні санкції" Грема проти РФ: Сенат США ухвалив рішення (відео)

У Сенаті Сполучених Штатів Америки відбулось голосування щодо законопроєкту Ліндсі Грема, у якому ідеться про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Законопроєкт з'явився два роки тому, після поїздки сенаторів Грема та Блюменталя в Україну. Законопроєкт підтримали більшістю голосів.

Американські Сенатори обговорили законопроєкт Грема-Блюменталя H.R. 5334 та провели підсумкове голосування, показала трансляція з зали Конгресу. Для позитивного рішення слід було мати 60 голосів. Сенатори підтримали більшістю голосів накладання так званих "пекельних санкцій" проти РФ. Розподіл голосів "за" — 86, "проти" — 11.

Санкції проти РФ — обговорення та голосування щодо H.R. 5334 Грема-Блюменталя в Сенаті США 7 серпня

Агентство Reuters зауважило, що наступний крок для запровадження "пекельних санкцій" — підтримки у Палаті представників, куди документ надійде у наступному місяці. Тим часом в акаунті X Сенату США назвали імена конгресменів, які не підтримали законопроєкт Грема-Боюменталя: Blunt Rochester, Hassan, Hirono, Markey, Ossoff, Padilla, Paul, Sanders, Warren, Welch і Wyden. Сенатори, які не голосували: Blackburn, Lummis і McConnell. Решта 86 — це суміш сенаторів від Демократичної та Республіканської партії: є двопартійна підтримка.

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Санкції проти РФ — деталі голосування за законопроєкт Грема-Блюменталя H.R. 5334 у Сенаті 7 серпня Фото: Скриншот

Перед фінальним голосуванням сенатори визначились щодо поправки двох республіканських сенаторів, які пропонували пом'якшити санкції і не піднімати мита до 100%. Сенат не підтримав таку ідею: "за" 32 голоси, "проти" — 64.

Санкції проти РФ — поправка щодо 100% тарифів Фото: Скриншот

Санкції проти РФ — деталі

Річард Блюменталь, один зі співавторів законопроєкту, під час короткого виступу озвучив основну мету нових санкцій проти РФ. З його слів, найбільше має постраждати тіньовий флот Кремля, покупці російської нафти з третіх країн. Зокрема, покупці матимуть підняття мита до 100% на ввезення товарів у США. Зауважмо, у документі вказано, що після прийняття законопроєкту рішення про мита та інші санкції накладає та знімає особисто президент США Дональд Трамп.

Текст законопроєкту H.R. 5334 викладено на порталі Конгресу, а короткий зміст опублікував сенатор Річард Блюменталь. Основні пункти санкцій проти РФ — заморожування активів, санкції проти банків (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк) й великих енергетичних проєктів, тиск на тіньовий флот та 100% тарифів на товари на топ 5 країн, які купують російську нафту (Китай, Індія та ін.), заборона американських інвестицій в економіку РФ.

Зазначимо, раніше Фокус писав про початок офіційного обговорення законопроєкту Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ та Ірану. Журналіст "Радіо Свобода", який про це повідомив, зауважив, що саме сьогодні, 7 серпня, могло бути остаточне рішення.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з сенаторами Конгресу США під час першого голосування щодо законопроєкту Грема. Зустріч відбулась у день, коли прощались з Ліндсі Гремом, який помер 9 липня. У першому голосування сенатори підтримали документ, а зустріч з президентом Дональдом Трампом відбулась "позитивно".

Тим часом 5 серпня медіа FT розповіло про рішення Трампа щодо надання Україні ракет Patriot для збиття балістики РФ. З'ясувалось, що президент США відмовив у допомозі, оскільки запасів Пентагону замало з огляду на війну з Іраном.

Нагадуємо, 7 серпня з'явилась колонка оглядача Bloomberg, у якій він розповів про те, що США та Захід вчергове підводять Україну.