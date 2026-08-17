ЄС готує новий великий пакет санкції проти Росії: Каллас розкрила деталі

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас говорить, що ЄС планує восени різко посили санкційний тиск на РФ. За словами політикині, під удар потраплять фізичні особи, компаній та організації, число яких значно виросте.

Каллас говорить, що Росія вже дорого заплатила за санкції ЄС, адже російська військова машина не дорахувалася понад 1 трильйон євро. Про це вона розповіла у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Восени я представлю наймасштабніший список санкцій з початку війни. Якщо його ухвалять, кількість підсанкційних російських осіб, компаній і організацій одразу зросте на третину. Тиск має посилюватися, доки Росія не завершить війну", — говорить євродипломатка.

Вона підкреслює, що схвалення в США законопроєкту про "пекельні санкції" авторства покійного сенатора Ліндсі Грема "дає надію, що Європа та США зблизяться" у питанні санкційного тиску на Росію. Водночас більше деталей Каллас про прийдешній пакет санкцій не розповіла.

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Однак далі в тексті розмови вона говорить щодо Європейської служби зовнішніх дій (EEAS). Каллас говорить, що Європі на тлі війни проти України та на Близькому Сході потрібен "рішучіший підхід до зовнішньої політики", і вона працює, аби "це стало реальністю".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Сенат США ухвалив "пекельні санкції" Грема. Законопроєкт підтримали більшістю голосів, і тепер його має розглянути Пала представників США.

Згодом стало відомо, що 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії може стати останнім. Замість цього в ЄС розглядають можливість погоджувати обмеження окремо або невеликими тематичними блоками.