"Кувалда по Росії": сенатор США розповів про просування "пекельних санкцій" проти Кремля

Сенатор Річард Блюменталь, який виступив автором законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії, розповів, що Палата представників може ухвалити його вже наступного місяця. Тоді він стане "кувалдою" для Кремля.

Блюменталь сподівається, що після ухвалення нові санкції жорстко вдарять по Москві і російському диктатору Володимиру Путіну, який намагається фінансувати свою війну проти України. Про це він розповів 26 серпня у коментарі агентству Reuters.

Сенатор зазначив, що законопроєкт має потужну підтримку республіканців у Палаті представників після того, як минулого місяця він без проблем пройшов попереднє голосування у Сенаті США. Законопроєкт знайшов підтримку і серед демократів, однак серед них існує побоювання щодо того, що президенту Дональду Трампу його ухвалення "розв'яже руки" щодо введення наступних мит проти країн.

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"Путін розуміє лише силу. А законопроєкт про санкції проти Росії — це кувалда, яка може чинити саме ту силу, яку розуміє Путін", — наголосив Блюменталь.

Сенатор також розкрив, що під час останнього візиту президента Володимира Зеленського просив його вплинути на членів Палати представників, щоб ті підтримали ухвалення цього законопроєкту. Тоді Зеленський поспілкувався з кількома сенаторами у Вашингтоні напередодні голосування за законопроєкт. За словами Блюменталя, президент України "щиро та охоче" погодився на цю пропозицію.

Що передбачатимуть "пекельні санкції" проти РФ

Блюменталь раніше розповідав ЗМІ, що найбільше від нового пакету санкцій має постраждати "тіньовий флот" Кремля та покупці російської нафти з третіх країн. На покупців чекатиме підняття мита до 100% на ввезення товарів у США.

Також законопроєкт включає позиції про заморожування активів, санкції проти банків (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк) й великих енергетичних проєктів.

Нагадаємо, 17 серпня видання Die Welt повідомило, що ЄС готує новий великий пакет санкції проти Росії.

7 серпня Сенат США ухвалив рішення щодо "пекельних санкцій" проти Росії.