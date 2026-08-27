"Кувалда по России": сенатор США рассказал о продвижении "адских санкций" против Кремля

Сенатор Ричард Блюменталь, выступивший автором законопроекта о "адских санкциях" против России, сообщил, что Палата представителей может принять его уже в следующем месяце. Тогда он станет "кувалдой" для Кремля.

Блюменталь надеется, что после введения новые санкции нанесут серьезный удар по Москве и российскому диктатору Владимиру Путину, который пытается финансировать свою войну против Украины. Об этом он рассказал 26 августа в комментарии агентству Reuters.

Сенатор отметил, что законопроект пользуется мощной поддержкой республиканцев в Палате представителей после того, как в прошлом месяце он без проблем прошел предварительное голосование в Сенате США. Законопроект нашел поддержку и среди демократов, однако среди них существуют опасения, что его принятие "развяжет руки" президенту Дональду Трампу в плане введения новых пошлин против других стран.

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"Путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против России — это кувалда, которая может оказать именно ту силу, которую понимает Путин", — подчеркнул Блюменталь.

Сенатор также сообщил, что во время последнего визита президента Владимира Зеленского просил его оказать влияние на членов Палаты представителей, чтобы те поддержали принятие этого законопроекта. Тогда Зеленский пообщался с несколькими сенаторами в Вашингтоне накануне голосования по законопроекту. По словам Блюменталя, президент Украины "искренне и охотно" согласился на это предложение.

Что будут включать в себя "адские санкции" против РФ

Блюменталь ранее заявлял СМИ, что больше всего от нового пакета санкций должны пострадать "теневой флот" Кремля и покупатели российской нефти из третьих стран. Покупателей ждет повышение пошлин до 100% на ввоз товаров в США.

Кроме того, законопроект содержит положения о замораживании активов, санкциях в отношении банков (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк) и крупных энергетических проектов.

Напомним, 17 августа издание Die Welt сообщило, что ЕС готовит новый крупный пакет санкций против России.

7 августа Сенат США принял решение о введении "жестоких санкций" против России.