От энтузиазма до сомнений: почему законопроект о "адских санкциях" против РФ застрял в США, — Bloomberg

Законопроект Линдси Грэм о "адских санкциях" против Кремля, получивший поддержку в Сенате США в прошлом месяце, столкнулся с неожиданным сопротивлением в Палате представителей. Законодатели обеих партий опасаются, что принятие документа "развяжет руки" Дональду Трампу в вопросах таможенной политики.

Некоторые представители Республиканской и Демократической партий считают, что принятие законопроекта расширит таможенные полномочия президента Трампа и приведет к росту цен на нефть. По этой причине его принятие, вероятно, будет заблокировано как минимум до ноябрьских выборов, сообщило издание Bloomberg.

Сторонники Украины в Вашингтоне настаивали на принятии законопроекта как на способе продемонстрировать поддержку Киева со стороны США. Однако остается вопрос: не воспользуется ли Трамп предоставленными ему полномочиями, особенно в отношении Китая?

Если в Сенате США законопроект набрал большинство голосов — 86 против 11, — то Палата представителей отнеслась к нему более сдержанно. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в четверг выразил сомнение в том, что законопроект о санкциях будет вынесен на голосование до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Он объяснил отсрочку тем, что в течение следующих двух месяцев законодатели проведут в Вашингтоне лишь несколько дней.

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"Мы все убеждены в необходимости санкций против России, но если вы принимаете законопроект, формула должна быть правильной", — заявил Джонсон.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст, в свою очередь, сообщил, что документ анализируется, в частности, с учетом его возможного влияния на формирование цен на топливо. Один из республиканцев считает, что если законопроект заставит Индию и других покупателей российской сырой нефти выйти на рынок нефти из других стран, это может привести к росту цен.

Демократы, со своей стороны, обеспокоены тем, что Трамп воспользуется законопроектом в качестве новой правовой основы для введения новых масштабных пошлин. В настоящее время действующие таможенные тарифы уже оспариваются в суде.

Напомним, в конце августа издание Politico сообщило, что ЕС расширит санкционный список в отношении России: в него могут войти до 1600 человек и компаний.

Кроме того, сенатор Ричард Блюменталь, выступивший автором законопроекта о "адских санкциях" против России, заявил, что Палата представителей может принять его уже в сентябре.