Палата представителей США продвинула законопроект о "адских санкциях" против России

Во вторник, 15 сентября, Палата представителей США разблокировала рассмотрение законопроекта, который предоставит президенту Трампу полномочия вводить пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители, преодолев серьезное процедурное препятствие.

Процедурное решение перед окончательным рассмотрением законопроекта было обречено на провал, пока ситуацию не спасли двое конгрессменов-демократов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес. Они уже во второй раз за последние две недели нарушили партийную дисциплину, проголосовав за продвижение инициативы. Об этом сообщило издание The Hill.

Их голоса обеспечили результат 214 против 211 по регламенту, который включал законопроект о санкциях против России. Это, в свою очередь, открыло путь к обсуждению и окончательному голосованию по данному законопроекту. В итоге голосование, состоявшееся во вторник, стало победой для тех, кто активно его поддерживал все это время.

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Конгрессмен-республиканец Майкл Макколл в своём выступлении заявил, что это голосование — чрезвычайно важный шаг, необходимый для того, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о том, что США поддерживают Украину.

"Когда мы будем оглядываться на этот момент в будущем, я хочу, чтобы мы могли сказать: мы сделали все возможное, чтобы положить конец этой войне" заявил Майкл Маккол.

Однако представители Демократической партии выступили против этой инициативы. Несмотря на то, что они продолжают выражать поддержку Украине, демократы опасаются, что этот законопроект предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению новых пошлин.

Напомним, 15 сентября издание Axios сообщало, что руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России из-за Дональда Трампа.

Кроме того, ранее издание Bloomberg рассказывало, почему законопроект о "адских санкциях" против РФ застрял в США.