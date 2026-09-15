Дело в Трампе: демократы в США выступили против "адских" антироссийских санкций Грэма

Руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе. Но дело не в Украине, а в том, что Дональду Трампу предоставят новые возможности.

По имеющимся данным, республиканцам потребуется некоторое количество голосов демократов, чтобы компенсировать отток голосов со стороны их изоляционистского крыла и принять этот законопроект. Но для многих демократов проблема заключается в том, что законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия), позволит администрации Трампа ввести пошлины в размере до 100% на пять крупнейших импортеров российской нефти, пишет Axios.

Это вынудило демократов выбирать между двумя полюсами, которые стали для их партии своего рода догмами: поддержка Украины и противодействие предоставлению президенту Трампу больших полномочий в определении торговой политики.

Видео дня

Члены палаты представителей Грег Микс (демократ от штата Нью-Йорк), Дон Бейер (демократ от штата Вирджиния) и Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс), ведущие члены комитетов Палаты представителей по иностранным делам, Объединенного экономического комитета и Комитета по бюджету и налогообложению, на прошлой неделе в совместном заявлении объявили о своем несогласии с законопроектом.

"Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси О. Грэма о введении санкций против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы", — заявили они.

Демократы уточнили, что законопроект об "Адских санкциях" значительно расширит полномочия президента США по введению таможенных пошлин, но при этом не предусматривает введение санкций против России, что для них неприемлемо.

Впрочем, не все демократы так считают. Так, член палаты представителей Джаред Голден (демократ от штата Мэн), убежденный центрист, часто расходящийся во мнениях с руководством партии, заявил, что он "почти наверняка проголосует за законопроект".

"Я считаю, что санкции хороши, но в целом я также поддерживаю введение тарифов", — сказал Голден.

Еще одна демократка, Марси Каптур, сопредседатель двухпартийной парламентской группы по Украине, заявила, что "очень внимательно изучает законопроект" и работает с группой по Украине.

"Я думаю, важно дать России понять, что она должна отступить", — добавила Каптур.

В прошлом месяце законопроект был принят Сенатом подавляющим большинством голосов обеих партий (86 против 11) и поддерживается Белым домом, однако в Палате представителей его продвижение замедлилось.

Напомним, ранее Фокус писал, как парламентарии обсуждали законопроект Линдси Грэма и до чего договорились.

Также мы рассказывали о законопроекте о санкциях против РФ, а также против Ирана, который ныне покойный республиканец Линдси Грэм предложил два года назад. Сначала в документе речь шла только о РФ и Украине, позже, в 2026 году, туда добавили пункты, касающиеся Ирана, с которым США начали войну. Грэм скончался 9 июля, и президент Украины Зеленский посетил церемонию его похорон, параллельно встретившись с президентом Дональдом Трампом и выступив в Конгрессе, где должно было начаться обсуждение законопроекта Грэма. 29 июля состоялось первое процедурное голосование в Сенате.