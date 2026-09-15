Справа в Трампі: демократи у США виступили проти "пекельних" антиросійських санкцій Грема

Керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступає проти законопроекту про санкції проти Росії, який має бути винесений на голосування цього тижня. Але справа не в Україні, а в тому, що Дональду Трампу нададуть нові можливості.

За наявними даними, республіканцям знадобиться певна кількість голосів демократів, щоб компенсувати відтік голосів з боку їхнього ізоляціоністського крила та ухвалити цей законопроект. Але для багатьох демократів проблема полягає в тому, що законопроект, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія), дозволить адміністрації Трампа ввести мита у розмірі до 100% на п’ять найбільших імпортерів російської нафти, пише Axios.

Це змусило демократів обирати між двома полюсами, які стали для їхньої партії своєрідними догмами: підтримка України та протидія наданню президенту Трампу широких повноважень у визначенні торговельної політики.

Видео дня

Члени Палати представників Грег Мікс (демократ від штату Нью-Йорк), Дон Бейєр (демократ від штату Вірджинія) та Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс), провідні члени комітетів Палати представників з питань закордонних справ, Об’єднаного економічного комітету та Комітету з питань бюджету та оподаткування, минулого тижня у спільній заяві оголосили про свою незгоду з законопроектом.

"Демократи в Палаті представників рішуче підтримують Україну, але закон Ліндсі О. Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану завдасть більше шкоди, ніж користі", — заявили вони.

Демократи уточнили, що законопроект про "пекельні санкції" значно розширить повноваження президента США щодо введення митних зборів, але при цьому не передбачає введення санкцій проти Росії, що для них є неприйнятним.

Втім, не всі демократи так вважають. Так, член Палати представників Джаред Голден (демократ від штату Мен), переконаний центрист, який часто розходиться в думках із керівництвом партії, заявив, що він "майже напевно проголосує за законопроект".

"Я вважаю, що санкції — це добре, але загалом я також підтримую введення тарифів", — сказав Голден.

Ще одна представниця Демократичної партії, Марсі Каптур, співголова двопартійної парламентської групи з питань України, заявила, що "дуже уважно вивчає законопроект" і працює разом із групою з питань України.

"Я вважаю, що важливо дати Росії зрозуміти, що вона має відступити", — додала Каптур.

Минулого місяця законопроект був ухвалений Сенатом переважною більшістю голосів обох партій (86 проти 11) і підтримується Білим домом, однак у Палаті представників його просування сповільнилося.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про те, як парламентарії обговорювали законопроект Ліндсі Грема та про що домовилися.

Також ми розповідали про законопроект щодо санкцій проти РФ, а також проти Ірану, який два роки тому запропонував нині покійний республіканець Ліндсі Грем. Спочатку в документі йшлося лише про РФ та Україну, пізніше, у 2026 році, туди додали пункти, що стосуються Ірану, з яким США розпочали війну. Грем помер 9 липня, і президент України Зеленський відвідав церемонію його похорону, паралельно зустрівшись із президентом Дональдом Трампом і виступивши в Конгресі, де мало розпочатися обговорення законопроекту Грема. 29 липня відбулося перше процедурне голосування в Сенаті.