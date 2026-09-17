Конгресс США окончательно одобрил законопроект о "адских санкциях" против России

Палата представителей Конгресса США провела голосование по законопроекту покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России. Конгресс США окончательно одобрил этот документ.

Теперь законопроект должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на онлайн-трансляцию голосования в Палате представителей Конгресса США, которое состоялось в ночь на 17 сентября по киевскому времени.

В целом законопроект поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159.

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о санкциях против РФ Фото: Скрін

Этот законопроект, который активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, позволит президенту США вводить пошлины в размере до 100% в отношении тех стран, которые закупают российские энергоресурсы или позволяют Кремлю обходить санкции, введенные из-за войны в Украине.

Стоит напомнить, что законопроект о "адских санкциях" пересматривался дважды. До пересмотра, когда сенаторы несколько смягчили отдельные положения документа, речь шла о введении пошлин в отношении более 60 стран и о 500-процентных тарифах в отношении стран-импортеров российской нефти и газа. В обновленной версии речь идет о пяти основных импортерах российских энергоносителей. Также в новом законопроекте появились положения, касающиеся Ирана.

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Ранее законопроект о "адских санкциях" встретил сопротивление в Палате представителей США. Издание Bloomberg писало, что законодатели опасались, что его принятие "развяжет руки" Дональду Трампу в вопросах таможенной политики в отношении других стран.

Напомним, накануне Палата представителей США разблокировала рассмотрение законопроекта Линдси Грэм, преодолев серьезное процедурное препятствие.

Кроме того, ранее представители Демократической партии США выступили против законопроекта о "адских санкциях" против России из-за Дональда Трампа.