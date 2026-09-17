Загроза "мирному врегулюванню": у Кремлі відповіли на прийняття "пекельних" санкцій проти РФ

Закон Грема-Блюменталя про "пекельні" санкції проти РФ викликав незадоволення у Кремля, сказав речник Путіна Дмитро Пєсков. Зі слів російського посадовця, Москва стежить за подальшими діями Сполучених Штатів Америки: наступний етап — має з'явитись резолюція Дональда Трампа. Чим пригрозив Кремль у відповідь на рішення обох палат Конгресу щодо "пекельний" санкцій?

Реакція Пєскова на голосування за "пекельні" санкції США проти РФ з'явився опівдні 17 вересня, через 12 годин після голосування Палати представників Конгресу. Короткий коментар речника Путіна опублікувало росЗМІ "РИА Новости". У Кремлі заявили, що це "неприйнятні" дії, які можуть вплинути на подальший перебіг мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Пєсков назвав голосування у Конгресі "недружнім кроком" та зазначив, що запровадження додаткових антиросійських санкцій вплине на подальші домовленості з США.

"Ми спостерігаємо за проходженням цього документа. Це стосується недружніх дій. І, звичайно, введення деякими додатковими санкціями з боку США однозначно ускладнить зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні", — сказав Пєсков.

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Санкції США проти України — Пєсков про реакцію Кремля на "закон Грема" Фото: Скриншот

Інші топпосадовці Кремля поки не коментували рішення Конгресу США щодо пекельних санкцій проти РФ: останні заяви — анонс зустрічі Путіна з чиновниками щодо економічних питань.

Санкції США проти РФ — деталі

В ніч на 17 вересня (за Києвом) Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" про накладання нових санкцій на покупців російської нафти. За підсумками голосування було 262 голоси "за" та 159 — "проти". Наступний етап для того, щоб закон почав працювати, — це підпис президента Дональда Трампа. Якщо підпис буде, то Трамп зможе одноосібно накласти 100% мита на товари будь-яких країн (Європи, Азії тощо), які купують російську нафту та газ. Крім того, з'являються нові обмеження для енергетичного на оборонного сектора та тіньового флоту РФ.

Тим часом американське медіа The Washington Post отримало коментар від анонімних співрозмовників у Білому домі. Зі слів неназваних джерел, Трамп справді налаштований поставити підпис під "пекельними" санкціями проти РФ.

Наразі триває обговорення енергетичного перемир'я, яке стосується тимчасового припинення ударів по російській нафті та українській енергетиці. При цьому Трамп тисне на Україну, заявляючи, що це саме через українські удари РФ випускає менше дизельного пального і через це ростуть ціни на американських заправках. Водночас президент України Володимир Зеленський говорить про готовність до енергетичного перемир'я та очікує від РФ переліку об'єктів, по яких не потрібно бити. Кремль, своєю чергою, зробив низку заяву про відмову від двостороннього енергетичного перемир'я, але підтримав тиск Трампа, щоб Україна припинила удари в односторонньому порядку.

Нагадуємо, 16 вересня Фокус зібрав інформацію про можливі наслідки "пекельних" санкцій проти РФ та зібрав оцінки експертів про те, як вони вплинуть на поведінку Москви.