"Пекельні санкції" проти Росії: чи вдарять 100% тарифи по Москві або по цінах на пальне

Конгрес США розглядає законопроект про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану: тіньовий флот, покупці російської нафти та мита до 500% для країн, що підтримують Москву. Рішення щодо санкцій ухвалюватиме особисто Трамп. Експерти попереджають: Росії стане складніше, але катастрофи не буде, а ось Україна може зіткнутися зі зростанням цін на паливо.

У найближчі години Конгрес США розглядатиме Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 — законопроект про "пекельні санкції". Він передбачає санкції проти російських чиновників, банків та мереж обходу обмежень і має скоротити доходи Москви від продажу енергоносіїв. Після схвалення Сенатом документ має пройти через Палату представників, а часу на це залишається обмаль.

На початку серпня в Сенаті Сполучених Штатів Америки відбулося голосування щодо законопроекту Ліндсі Грема, який передбачає введення санкцій проти Росії та Ірану. Законопроект було подано два роки тому, після поїздки сенаторів Грема та Блюменталя до України. Законопроект було підтримано більшістю голосів.

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Річард Блюменталь, один із співавторів законопроекту, під час короткого виступу озвучив головну мету нових санкцій проти РФ. За його словами, найбільше мають постраждати тіньовий флот Кремля та покупці російської нафти з третіх країн. Зокрема, покупці зіткнуться з підвищенням мита до 100% на ввезення товарів до США.

При цьому, виходячи з основних положень, після ухвалення законопроекту рішення щодо мит та інших санкцій ухвалюватиме та скасовуватиме особисто президент США Дональд Трамп.

Там зазначено, що президент США зобов’язаний протягом 30 днів запровадити додаткові імпортні мита (до 500 % на певні товари) проти країн та покупців, які фінансово підтримують Москву, купуючи російську нафту та газ (під удар можуть потрапити великі імпортери, такі як Китай, Індія та інші країни).

Крім того, законопроект передбачає обмеження щодо російських військових, посадових осіб та іноземних постачальників, які надають допомогу російському військово-промисловому комплексу.

Також мають почати діяти заходи проти суден та учасників так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу нафтових ембарго.

А також буде введено заборону на нові інвестиції США в економіку Росії та жорсткі експортні обмеження на товари військового та подвійного призначення.

Окремі положення стосуються переслідування осіб, причетних до незаконного переміщення та викрадення українських дітей.

У законопроекті окремо зазначено про офіційне продовження та посилення чинних санкційних обмежень щодо Ірану.

"Пекельні санкції": Росії стане складніше, але…

Як Трамп застосовуватиме санкції щодо п’яти головних торговельних партнерів Росії, п’яти головних споживачів нафтоенергетичних продуктів, — поки що незрозуміло, наголошує політолог Руслан Бортник. Та й ймовірність застосування цього законопроекту в повному обсязі дуже мала, незначна.

"З огляду на те, що ключовими торговельними партнерами Росії є Китай, Індія та Туреччина, це означатиме введення санкцій проти їхніх компаній. Очевидно, що Китай або Індія запровадять контрсанкції. Очевидно, що це може різко погіршити відносини між США та цими країнами", — зазначає у коментарі Фокусу політолог.

США й раніше під іншими приводами збиралися розпочати тарифні війни, але це не вдавалося. І тому Трамп може застосовувати певні елементи цього законопроекту як засіб тиску на Росію. На думку Бортника, насамперед він спробує використати це проти Ірану, а не Росії.

"А повне блокування російської торгівлі, передбачене в цій частині законопроекту, навряд чи відбудеться. Адже мова йтиме про санкції проти третіх країн, з якими США не хочуть псувати відносини, не готові, незважаючи на красиву назву цього законопроекту — "пекельні санкції". Можливо, деякі турецькі компанії, компанії з третіх чи четвертих країн, деякі казахстанські компанії будуть піддані санкціям таким чином, але не всі", — підкреслює політолог.

На думку експерта, потенційно це ускладнить торгівлю з Росією, але санкції й так уже введені на цей час у максимальному обсязі. Це торгівля, на яку хочуть запровадити 100% мита, відповідно до цього законопроекту, вона вже зараз заборонена. Просто заборонена, повністю заборонена.

"Тому я вважаю, що додаткові інструменти дозволять Трампу вибірково тиснути на менші країни. Ключові торговельні партнери Росії після цього хіба що підвищать відсоток за торгівлю з Росією, норму свого прибутку, але навряд чи повністю відмовляться від цієї торгівлі. Особливо на тлі енергетичної кризи, яку ми спостерігаємо, та зростання цінності доступу до енергоносіїв. У кінцевому підсумку це може дещо зменшити прибутки Росії, ускладнити їй торгівлю та збільшити прибутки її контрагентів", — підкреслює політолог.

З великою ймовірністю цей законопроект ухвалять, і Трамп його підпише, оскільки, насамперед, це розширить його повноваження, — впевнений експерт. І це стане інструментом тиску, який Трамп вже використовуватиме на власний розсуд. Росії стане складніше, але катастрофи, на жаль, для неї не настане.

Санкції призведуть до зростання цін на паливо, зокрема й в Україні

З одного боку, ідея цього законопроекту є доброю — зменшити фінансові можливості Російської Федерації та позбавити частину покупців російської нафти, але з іншого боку, це може призвести лише до ще більшого подорожчання нафти, а відповідно — і цін на заправках, у тому числі й українських, вважає політолог Андрій Золотарьов.

"І, головне, частина демократів виступає проти цих санкцій, це погана новина для нас, оскільки ми розраховували на те, що Трамп програє вибори, а демократи скоригують політику президента Сполучених Штатів. Як ми бачимо, демократи бояться посилення позицій Трампа, бо у нього з’являться додаткові можливості. Виходить, що Росії від цих санкцій ні холодно, ні жарко, це ми тільки потім будемо страждати, так, за таких високих цін", — розповідає Фокусу політолог.

А крім того, Китай чітко дав зрозуміти, що ігноруватиме всі ці санкції, підкреслює експерт. Вже був прецедент: суд сінгапурської компанії, яка збиралася розірвати контракт, постановив, що побоювання через санкції не є підставою для розірвання. Тож подивимося — але закон, найімовірніше, все одно ухвалять. Інша справа, що у демократів виникне своя проблема: вони не знають, як вчинити. З одного боку, вони не хочуть посилення позицій Трампа, а з іншого — не можуть просто підтримати ці санкції.

До речі, президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з американськими сенаторами від обох партій у Капітолії. Вона відбулася напередодні голосування в Сенаті щодо законопроекту сенатора Ліндсі Грема про "пекельні" санкції проти Росії.

А напередодні законопроект про санкції проти РФ, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем, застряг через суперечку щодо тарифів. Основна проблема полягає в тому, щоб надати президенту США Дональду Трампу право вводити мита в розмірі до 100% щодо країн, які закуповують російську нафту, газ або уран.