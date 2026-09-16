"Адские санкции" против России: ударят ли 100% тарифы по Москве или по ценам на топливо

Конгресс США рассматривает законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана: теневой флот, покупатели российской нефти и до 500% пошлин для стран, поддерживающих Москву. Решение о санкциях будет принимать лично Трамп. Эксперты предупреждают: России станет сложнее, но катастрофы не будет, а вот Украина может столкнуться с ростом цен на топливо.

В ближайшие часы Конгресс США будет рассматривать Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 — законопроект об "адских санкциях". Который предусматривает санкции против российских чиновников, банков и сетей обхода ограничений и должен сократить доходы Москвы от продаж энергоносителей. После поддержки Сенатом документ должен пройти Палату представителей, а времени для этого остаётся мало.

В начале августа в Сенате Соединённых Штатов Америки состоялось голосование по законопроекту Линдси Грэма, предусматривающему введение санкций против России и Ирана. Законопроект был внесён два года назад, после поездки сенаторов Грэма и Блюменталя в Украину. Законопроект был поддержан большинством голосов.

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Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта, в ходе краткого выступления озвучил основную цель новых санкций против РФ. По его словам, больше всего должны пострадать теневой флот Кремля и покупатели российской нефти из третьих стран. В частности, покупатели столкнутся с повышением пошлин до 100% на ввоз товаров в США.

При этом, исходя из основных положений, после принятия законопроекта решение о пошлинах и других санкциях будет принимать и отменять лично президент США Дональд Трамп.

Там сказано, что президент США обязан в течение 30 дней ввести дополнительные импортные пошлины (вплоть до 500% на определённые товары) против стран и покупателей, которые финансово поддерживают Москву, приобретая российские нефть и газ (под удар могут попасть крупные импортёры вроде Китая, Индии и других стран).

Потом законопроект предусматривает ограничения против российских военных, официальных лиц и иностранных поставщиков, помогающих российскому военно-промышленному комплексу.

Также должны заработать меры против судов и участников так называемого "теневого флота", который Россия использует для обхода нефтяных эмбарго.

А также будет запрет на новые инвестиции США в экономику России и жёсткие экспортные ограничения на товары военного и двойного назначения.

Отдельные положения касаются преследования лиц, причастных к незаконному перемещению и похищению украинских детей.

В законопроекте отдельно указано об официальном продлении и ужесточении действующих санкционных ограничений в отношении Ирана.

"Адские санкции": России станет сложнее, но…

Как Трамп будет использовать санкции в отношении пяти главных торговых партнёров России, пяти главных потребителей нефтеэнергетических продуктов, — пока не понятно, подчёркивает политолог Руслан Бортник. Да и вероятность применения этого законопроекта в полном объёме очень небольшая, незначительная.

"В связи с тем, что ключевые торговые партнёры России — это Китай, Индия, Турция, это означает вводить санкции против их компаний. Очевидно, что Китай будет вводить контрсанкции, или Индия. Очевидно, что это может резко ухудшить отношения между США и этими странами", — отмечает в комментарии Фокусу политолог.

США и раньше под другими предлогами собирались начать тарифные войны, но это не удавалось. И поэтому какие-то элементы из этого законопроекта, как элемент давления на Россию, Трамп может применять. По мнению Бортника, прежде всего он попробует использовать это против Ирана, а не России.

"А полное блокирование российской торговли, прописанное в этой части законопроекта, вряд ли произойдёт. Ведь речь будет идти о санкциях против третьих стран, с которыми США не хочет портить отношения, не готовы, несмотря на красивое название данного законопроекта — "адские санкции". Возможно, какие-то компании турецкие, третьих или четвёртых стран, какие-то казахстанские, будут санкционированы таким образом, но не все", — подчёркивает политолог.

Потенциально, по мнению эксперта, это усложнит торговлю с Россией, но санкции и так уже введены за это время максимальные. Это торговля, на которую хотят ввести 100% тарифов, соответственно этот законопроект, она уже сейчас запрещена. Просто запрещена, полностью запрещена.

"Поэтому я думаю, что дополнительные инструменты Трампу позволят выборочно гоняться за более мелкими странами. Ключевые торговые партнёры России после этого разве что поднимут процент за торговлю с Россией, норму своей прибыли, но вряд ли откажутся полностью от этой торговли. Особенно на фоне энергетического кризиса, который мы наблюдаем, и роста ценности доступа к энергоносителям. В конечном итоге это может уменьшить несколько прибыли России, усложнить им торговлю и увеличить прибыли её контрагентов", — подчёркивает политолог.

С большой вероятностью этот законопроект примут, и Трамп подпишет его, так как в первую очередь это расширит его полномочия, уверен эксперт. И это будет инструмент давления, который Трамп уже будет использовать на своё усмотрение. России станет сложнее, но катастрофы, к сожалению, для них не наступит.

Санкции приведут к поднятию цены на топливо в том числе и в Украине

С одной стороны, идея данного законопроекта благая — уменьшить финансовые возможности Российской Федерации и отсечь часть покупателей российской нефти, но с другой стороны, это может привести только ещё к большему удорожанию нефти, соответственно и ценам на заправках, в том числе и украинских, как последствие, считает политолог Андрей Золотарев.

"И, главное, часть демократов выступает против этих санкций, это плохая новость для нас, поскольку расчёты на то, что Трамп проиграет выборы и демократы подкорректируют политику президента Соединённых Штатов. Как мы видим, демократы боятся усиления Трампа, потому что у него появятся дополнительные возможности. Получается, что России от этих санкций ни холодно, ни жарко, это мы только будем потом страдать, да, при этих высоких ценах", — рассказывает Фокусу политолог.

А кроме прочего, Китай ясно дал понять, что будет игнорировать все эти санкции, подчёркивает эксперт. Уже был прецедент: суд сингапурской компании, которая собиралась расторгнуть контракт, постановил, что опасения из-за санкций не являются основанием для расторжения. Так что посмотрим — но закон, скорее всего, всё равно примут. Другое дело, что у демократов возникнет своя проблема: они не знают, как поступить. С одной стороны, они не хотят усиления Трампа, а с другой — не могут просто поддержать эти санкции.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами от обеих партий в Капитолии. Она состоялась накануне голосования в Сенате по законопроекту сенатора Линдси Грэма о "адских" санкциях против России.

А накануне, законопроект о санкциях против РФ, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, застрял из-за спора по поводу тарифов. Основная проблема заключается в том, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть, газ или уран.