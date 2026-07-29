Зеленский встретился с американскими сенаторами перед голосованием за "адские" санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами от обеих партий в Капитолии. Она состоялась накануне голосования в Сенате по законопроекту сенатора Линдси Грэма о "адских" санкциях против России.

Во время встречи с сенаторами, а перед этим с президентом Дональдом Трампом, Владимир Зеленский, в частности, говорил о потребностях Украины в системах противоракетной обороны и ракетах-перехватчиках. Об этом украинский лидер заявил журналистам после встречи с сенаторами, передает "Суспільне".

Зеленский заявил, что обсуждение касалось Украины, и назвал законопроект о так называемых "адских" санкциях против РФ важным.

"Речь идет не только о деньгах, но и о том, как остановить эту войну. Это важный сигнал для Европы, важный сигнал для Украины", — подчеркнул президент после встречи с сенаторами.

Зеленский встретился с сенаторами в Капитолии

Кроме того, президент отметил в беседе с журналистами, что у Украины есть дроны, способные сбивать беспилотники иранского и российского производства. Однако в настоящее время Украине требуется больше оружия, чтобы защищаться от массированных атак со стороны России.

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"Настоящая проблема — это противоракетные системы и средства борьбы с баллистическими ракетами. И, конечно, я рассказал, что нам нужно", — заявил Зеленский.

Как сообщается в эфире Fox News в ночь на среду, по завершении закрытого заседания сенаторы от Республиканской и Демократической партий США провели брифинг для прессы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Сенат США начнёт процедурное голосование по санкциям против России и Ирана в день похорон автора законопроекта Линдси Грэма.

Напомним, что после встречи Зеленского и Трампа СМИ сообщили, что специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые прибудут в Киев.

Кроме того, Кирилл Буданов рассказал об итогах переговоров Трампа и Зеленского: стороны договорились "активизировать переговорный процесс на всех уровнях".