Зеленський зустрівся з американськими сенаторами перед голосуванням про "пекельні" санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з американськими сенаторами від обох партій у Капітолії. Вона відбулася напередодні голосування в Сенаті щодо законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про "пекельні" санкції проти Росії.

Під час зустрічі з сенаторами, а перед цим із президентом Дональдом Трампом Володимир Зеленський говорив зокрема про потреби України у системах протиракетної оборони та ракетах-перехоплювачах. Про це український лідер заявив журналістам після зустрічі із сенаторами, передає "Суспільне".

Зеленський заявив, що обговорення стосувалося України, і назвав законопроєкт про так звані "пекельні" санкції проти РФ важливим.

"Це не лише про гроші, а про те, як зупинити цю війну. Це великий сигнал для Європи, великий сигнал для України", — наголосив президент після зустрічі із сенаторами.

Зеленський зустрівся із сенаторами у Капітолії

Також президент зауважив у коментарях журналістам, що Україна має дрони, які можуть знищувати безпілотники іранського та російського виробництва. Однак наразі Україні потрібно більше зброї, аби захищатися від російських масованих атак.

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"Справжня проблема — це протиракетні системи та засоби боротьби з балістичними ракетами. І, звісно, я розповів, що нам потрібно", — заявив Зеленський.

Як йдеться у трансляції Fox News у ніч на середу, після завершення закритої зустрічі сенатори від Республіканської та Демократичної партій США провели брифінг з пресою.

Перед цим агентство Reuters писало, що Сенат США почне процедурне голосування за санкції проти Росії та Ірану у день поховання автора законопроєкту Ліндсі Грема.

Нагадаємо, після зустрічі Зеленського і Трампа ЗМІ повідомили, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше прибудуть до Києва.

Також Кирило Буданов розповідав про підсумки переговорів Трампа й Зеленського: домовились "інтенсифікувати перемовний процес на всіх рівнях".