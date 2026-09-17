Угроза "мирному урегулированию": в Кремле ответили на принятие "адских" санкций против РФ

Закон Грэма-Блюменталя об "адских" санкциях против РФ вызвал недовольство у Кремля, сказал спикер Путина Дмитрий Песков. По словам российского чиновника, Москва следит за дальнейшими действиями Соединенных Штатов Америки: следующий этап должен появиться резолюция Дональда Трампа. Чем пригрозил Кремль в ответ на решение обеих палат Конгресса относительно "адских" санкций?

Реакция Пескова на голосование по "адским" санкциям США против РФ появилась в полдень 17 сентября, спустя 12 часов после голосования в Палате представителей Конгресса. Краткий комментарий пресс-секретаря Путина опубликовало российское СМИ "РИА Новости". В Кремле заявили, что это "неприемлемые" действия, которые могут повлиять на дальнейший ход мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Песков назвал голосование в Конгрессе "недружественным шагом" и отметил, что введение дополнительных антироссийских санкций повлияет на дальнейшие договоренности с США.

"Мы следим за ходом рассмотрения этого документа. Речь идет о недружественных действиях. И, конечно, введение со стороны США некоторых дополнительных санкций однозначно затруднит усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", — сказал Песков.

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Санкции США против Украины — Песков о реакции Кремля на "закон Грема" Фото: Скриншот

Другие высокопоставленные чиновники Кремля пока не комментировали решение Конгресса США о жестких санкциях против РФ: последние заявления — анонс встречи Путина с чиновниками по экономическим вопросам.

Санкции США против РФ — подробности

В ночь на 17 сентября (по киевскому времени) Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" о введении новых санкций в отношении покупателей российской нефти. По итогам голосования было 262 голоса "за" и 159 — "против". Следующий этап для вступления закона в силу — это подпись президента Дональда Трампа. Если закон будет подписан, Трамп сможет единолично ввести 100-процентную пошлину на товары любых стран (Европы, Азии и т. д.), которые закупают российскую нефть и газ. Кроме того, вводятся новые ограничения для энергетического и оборонного секторов, а также для теневого флота РФ.

Между тем американское издание The Washington Post получило комментарий от анонимных собеседников в Белом доме. По словам неназванных источников, Трамп действительно намерен подписать "адские" санкции против РФ.

В настоящее время продолжается обсуждение "энергетического перемирия", касающегося временного прекращения ударов по российской нефти и украинской энергетике. При этом Трамп оказывает давление на Украину, заявляя, что именно из-за украинских ударов РФ производит меньше дизельного топлива, и из-за этого растут цены на американских заправках. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности к энергетическому перемирию и ожидает от РФ перечня объектов, по которым не следует наносить удары. Кремль, в свою очередь, сделал ряд заявлений об отказе от двустороннего энергетического перемирия, но поддержал давление Трампа, чтобы Украина прекратила удары в одностороннем порядке.

Напоминаем, что 16 сентября Фокус собрал информацию о возможных последствиях "адских" санкций против РФ и обобщил мнения экспертов о том, как они повлияют на поведение Москвы.