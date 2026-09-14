Плутанина з заявами Трампа: чи існує домовленість про енергетичне перемир'я з РФ, — ЗМІ

Угода про енергетичне перемир'я між Україною та Росією ще у розробці, повідомив кореспондент The Financial Times Кристофер Міллер. За його оцінкою, заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що домовленість вже є, не відповідає дійсності. Що відбувається з енергетичним перемир'ям та тиском США на Україну задля зупинки ударів по нафтопереробці РФ?

Інформація про стан російсько-українських домовленостей щодо зупинки взаємних ударів по енергетиці увечері 14 вересня з'явилась в акаунті Міллера у соцмережі X. При цьому журналіст посилається на неназвані джерела в Києві, які сказали, що угоди ще немає і що над нею працюють.

Міллер не назвав ім'я українського посадовця, який розповів йому про хід переговорів про енергетичне перемир'я. Коментар щодо угоди з'явився у відповідь на допис колеги з московського бюро FT Макса Седдона, який також відзначив, що не чув підтвердження заяви Трампа про готову угоду. При цьому Седдон пояснив, що така угода була б "потенційно подарунком Трампу напередодні проміжних виборів, якщо ціни на нафту унаслідок цього впадуть".

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"Трамп поспішав: Моя інформація від людей, залучених у Києві, полягає в тому, що це щось у процесі розробки, але вони попереджають, що немає остаточної угоди. Деталі неясні, більше інформації — згодом", — підсумував Міллер.

Енергетичне перемир'я — Міллер з FT про зупинку ударів РФ, 14 вересня Фото: Скриншот

Енергетичне перемир'я — що відомо

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому підсумковому дописі, який з'явився о 19 год 14 вересня, справді не підтвердив угоду про енергетичне перемир'я. Натомість глава держави написав, що у домовленостях, які сподіваються досягнути завдяки партнерам, слід гарантувати захист від ударів РФ по критичній інфраструктурі: не повинно бути атак по енергетиці та по "інших елементах базових умов життя", по портах, логістиці та по складах з продуктами та ліками. При цьому Зеленський зауважив, що краще мати тривалу і надійну угоду, щоб РФ не зірвала її та не підняла знов ціни на дизель та інше пальне.

Енергетичне перемир'я — Зеленський про зупинку ударів РФ, 14 вересня Фото: Скриншот

О 21:30 президент опублікував вечірнє звернення, у якому повідомив, що є "сильна пропозиція США щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі". З його слів, перший крок має зробити РФ: якщо росіяни припинять удари по українській інфраструктурі, то Україна зробить те саме.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію", — заявив Зеленський.

Державні російські інформаційні агентства "РИА Новости" й ТАСС поки не публікувало свіжих коментарів Кремля щодо енергетичного перемир'я.

Зазначимо, увечері 14 вересня з'явилась заява Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Американський президент написав у соцмережі Thruth Social, начебто вже є домовленість. При цьому політик ще раз наголосив, що причина зростання цін на дизель у США — це не Іран, де він почав війну у лютому 2026 року, а війна РФ проти України.

Чутки про можливе енергетичне перемир'я з'явились у західних медіа з посиланням на джерела в української уряді. Про готовність до цього перемир'я та до тимчасового припинення вогню також сказав президент Зеленський. Тим часом представники Кремля ще ніяк не підтвердили готовність до енергетичного перемир'я. Наприклад, речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що не припинятимуть удари по енергетиці України, оскільки бачать, що це буде болюче для українців. При цьому зранку 14 вересня він заявив, що Кремль підтримує тиск США на Україну задля зупинки ударів по російських НПЗ. Тиск з'явився напередодні, 13 вересня, коли Дональд Трамп публічно звинуватив Україну у зростанні цін на пальне у США через постійні атаки на російську нафтопереробку.

Нагадуємо, 11 вересня з'явилось інтерв'ю глави офісу президента Кирила Буданова, який пояснив, на яких умовах Україна погодиться зупинити війну.