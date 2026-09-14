"Ми повинні це зупинити": Трамп звернувся до Зеленського із несподіваним проханням

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських дизельних і нафтопереробних заводах. За його словами, атаки України впливають на постачання та ціну дизельного пального.

Про це Трамп заявив журналістам на борту Air Force One.

Він пояснив, що значна частина дизельного пального надходить із Росії, а Україна атакує російські підприємства.

“Дизель надходить із Росії, а російські заводи зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по дизельних заводах і НПЗ”, — сказав Трамп.

За словами президента США, через удари по російських підприємствах дизельне пальне дорожчає. Він зазначив, що через атаки виникають труднощі з вивезенням дизеля з Росії.

“Дизель дорожчає через те, що його важко вивозити з Росії. І це випадок, який шкодить світу. Ми повинні це зупинити”, — заявив Трамп.

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Ці слова прозвучали у відповідь на запитання журналіста про те, яка війна може завершитися швидше — війна Росії проти України чи інший конфлікт. Трамп, відповідаючи на запитання, зосередився на ситуації з дизельним пальним і ударах по російських нафтопереробних підприємствах.

Також під час розмови Трамп заявив, що США зараз швидко нарощують запаси озброєнь. За його словами, країна виробляє більше комплексів Patriot, ніж раніше, а підприємства працюють над збільшенням виробництва.

Він також сказав, що європейські союзники можуть передати Україні частину своїх запасів Patriot або продати їй комплекси, які раніше придбали у США.

Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв про необхідність припинити удари по російській паливній інфраструктурі. За його словами, атаки на підприємства, які виробляють дизельне пальне, спричиняють його дефіцит, тому Україна має зосередитися на інших цілях.

Раніше Фокус писав про атаку БПЛА на НПЗ у Нижньокамську. Там розташовані два ключові підприємства — «ТАНЕКО», яке належить «Татнафті», та «ТАІФ-НК». Обидва заводи мають важливе значення для паливно-енергетичної системи Росії.

Пізніше з'явилася інформація про те, що безпілотники атакували НПЗ у Татарстані. За попередніми даними, у Нижньокамську пролунали вибухи, а місцеві жителі зафіксували проліт безпілотників.