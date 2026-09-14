"Мы должны это остановить": Трамп обратился к Зеленскому с неожиданной просьбой

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским дизельным и нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, атаки Украины влияют на поставки и цену дизельного топлива.

Об этом Трамп заявил журналистам на борту Air Force One.

Он пояснил, что значительная часть дизельного топлива поступает из России, а Украина наносит удары по российским предприятиям.

"Дизельное топливо поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я попросил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ", — сказал Трамп.

По словам президента США, из-за ударов по российским предприятиям дизельное топливо дорожает. Он отметил, что из-за атак возникают трудности с вывозом дизельного топлива из России.

"Дизельное топливо дорожает из-за того, что его сложно вывозить из России. И это ситуация, которая наносит ущерб миру. Мы должны это остановить", — заявил Трамп.

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Эти слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста о том, какая война может закончиться быстрее — война России против Украины или другой конфликт. Трамп, отвечая на вопрос, сосредоточился на ситуации с дизельным топливом и ударах по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Кроме того, в ходе беседы Трамп заявил, что США в настоящее время быстро наращивают запасы вооружений. По его словам, страна производит больше комплексов Patriot, чем раньше, а предприятия работают над увеличением объемов производства.

Он также заявил, что европейские союзники могут передать Украине часть своих запасов Patriot или продать ей комплексы, которые ранее были приобретены в США.

Напомним, ранее Трамп уже заявлял о необходимости прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. По его словам, атаки на предприятия, производящие дизельное топливо, приводят к его дефициту, поэтому Украина должна сосредоточиться на других целях.

Ранее Фокус писал об атаке БПЛА на НПЗ в Нижнекамске. Там расположены два ключевых предприятия — "ТАНЕКО", принадлежащее "Татнефти", и "ТАИФ-НК". Оба завода имеют важное значение для топливно-энергетической системы России.

Позже появилась информация о том, что беспилотники атаковали НПЗ в Татарстане. По предварительным данным, в Нижнекамске раздались взрывы, а местные жители зафиксировали пролет беспилотников.