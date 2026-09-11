РФ має "більше маневру": Буданов назвав умови, при яких Україна припинить бойові дії (відео)

Глава офісу президент Кирило Буданов пояснив, що Україна змушена відбиватись від агресії з боку Росії й змушена воювати, поки у Кремлі не приймуть рішення спинитись. При цьому РФ відчуватиме все сильніші та потужніші українські удари та відчує на собі те, чого зазнали українці. Коли, за оцінкою Буданова, можуть з'явитись умови для припинення вогню та початись мирні переговори?

Позиція Буданова щодо мирних переговорів та завершення війни пролунали під час інтерв'ю латвійському телеканалу LTV. Ведучий Гінтс Амоліньш поцікавився, як довго триватиме "ескалація". У відповідь глава офісу президента нагадав, що війну почала РФ ще у 2014 році й що Україна стала жертвою "відкритої, непровокованої агресії ". Далі він наголосив, що кінець бойових дій залежить не від українців, які боронитимуть власну землю, поки буде загроза, а від росіян.

Мирні переговори — коментар Буданова про завершення війни див. 0:24

"Відповідь на ваше запитання [як далеко може зайти ця спіраль ескалації?], на жаль, така: стільки, скільки буде необхідно. Україна продовжуватиме. У неї немає іншого варіанта, тому що ми боремося за своє — за своїх людей, за свою територію і за своє майбутнє", — сказав Буданов.

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Далі глава ОП зауважив, що РФ має "більше маневру", оскільки лише від цієї країни залежить продовження чи кінець війни, відступ чи не відступ. Натомість позиція України — однозначна та незмінна: є готовність до негайного припинення бойових дій у будь-який момент. При цьому наголошується, що цього не станеться, якщо буде вимога прийняти ультиматум — віддати все і "ви ще нам залишитеся винні". Буданов озвучив умову для завершення чи призупинення війни — це гарантії безпеки та зупинка боїв по лінії фронту, і при цьому у світі не визнають окуповані Росією території.

"Ми готові до припинення бойових дій. Питання в Росії. Звісно, на нормальних прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму: мовляв, віддайте нам усе, і ви ще нам залишитеся винні. Такого не буде", — пояснив він.

Буданов також прокоментував новий трек мирних переговорів, який почався з візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його оцінками, "діалог продовжиться", бо США та Україна цього хочуть, але РФ "не готова".

"Коли ми його [компроміс] знайдемо, сподіваюся, війна закінчиться", — підсумував Буданов.

Ще одна тема розмови стосувалась чуток про напад РФ на країни Балтії. Буданов сказав, що українська розвідка допомагає колегам з Латвії й що РФ, якщо побачить готовність до спротиву, може й не почне гібридну операцію.

Мирні переговори — що відомо про завершення війни

Зазначимо, 10 вересня з'явились коментарі речника Путіна Дмитра Пєскова, який висловився щодо можливості мирних переговорів завершення війни. Представник Кремля заявив, що війна завершиться відразу після того, як Україна безумовно погодиться на усі вимоги РФ: віддасть решту Донецької області без бою, зменшить армію, роззброїть армію, змінить ставлення до російської мови.

Нагадуємо, 11 вересня глава ГУР Міноборони Олег Іващенко розповів, коли, за оцінками розвідки, у РФ виснажаться людські та економічні ресурси й коли завершиться війна.