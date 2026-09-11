РФ имеет "больше маневра": Буданов назвал условия, при которых Украина прекратит боевые действия (видео)

Глава офиса президента Кирилл Буданов пояснил, что Украина вынуждена отбиваться от агрессии со стороны России и вынуждена воевать, пока в Кремле не примут решение остановиться. При этом РФ попадет под всё более сильные и мощные украинские удары и почувствует на себе то, что пережили украинцы. Когда, по оценке Буданова, могут появиться условия для прекращения огня и начала мирных переговоров?

Позиция Буданова относительно мирных переговоров и завершения войны прозвучала в ходе интервью латвийскому телеканалу LTV. Ведущий Гинтс Амолиньш поинтересовался, как долго продлится "эскалация". В ответ глава офиса президента напомнил, что войну начала РФ еще в 2014 году и что Украина стала жертвой "открытой, непровоцированной агрессии". Далее он подчеркнул, что конец боевых действий зависит не от украинцев, которые будут защищать свою землю, пока существует угроза, а от россиян.

Мирные переговоры — комментарий Буданова о завершении войны см. 0:24

"Ответ на ваш вопрос [как далеко может зайти эта спираль эскалации?] к сожалению, таков: столько, насколько это будет необходимо. Украина будет продолжать. У нее нет другого выбора, потому что мы боремся за свое — за своих людей, за свою территорию и за свое будущее", — сказал Буданов.

Видео дня

Далее глава ОП отметил, что у РФ есть "больше пространства для маневра", поскольку именно от этой страны зависит продолжение или окончание войны, отступление или отсутствие отступления. В то же время позиция Украины — однозначна и неизменна: есть готовность к немедленному прекращению боевых действий в любой момент. При этом подчеркивается, что этого не произойдет, если будет выдвинуто требование принять ультиматум — отдать все и "вы еще останетесь у нас в долгу". Буданов озвучил условие для завершения или приостановки войны — это гарантии безопасности и прекращение боевых действий на линии фронта, при этом оккупированные Россией территории не будут признаны в мире.

"Мы готовы к прекращению боевых действий. Вопрос в России. Разумеется, на нормальных, приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам всё, и вы ещё останетесь у нас в долгу. Такого не будет", — пояснил он.

Буданов также прокомментировал новый этап мирных переговоров, начавшийся с визита специальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его оценкам, "диалог продолжится", поскольку США и Украина этого хотят, но РФ "не готова".

"Когда мы его [компромисс] найдём, надеюсь, война закончится", — подытожил Буданов.

Еще одна тема разговора касалась слухов о нападении РФ на страны Балтии. Буданов сказал, что украинская разведка помогает коллегам из Латвии и что РФ, если увидит готовность к сопротивлению, может и не начать гибридную операцию.

Мирные переговоры — что известно о завершении войны

Отметим, что 10 сентября появились комментарии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который высказался о возможности мирных переговоров и прекращении войны. Представитель Кремля заявил, что война закончится сразу после того, как Украина безоговорочно согласится на все требования РФ: сдаст оставшуюся часть Донецкой области без боя, сократит армию, разоружит армию, изменит отношение к русскому языку.

Напоминаем, что 11 сентября глава ГУР Минобороны Олег Иващенко рассказал, когда, по оценкам разведки, у РФ иссякнут людские и экономические ресурсы и когда закончится война.