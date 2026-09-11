1400-1500 потерь ежедневно: в ГУР спрогнозировали, когда у РФ иссякнут силы вести войну, — The Times

Глава Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко высказался о том, когда закончится война и когда Россия и Путин будут готовы к мирным переговорам. По оценке Иващенко, ресурсов на войну у Кремля хватит до 2028 года. Что известно ГУР о потерях российской армии на фронте и почему Путина называют "ненормальным"?

Высказывания Иващенко о масштабных потерях ВС РФ и о возможности завершения войны через год-полтора прозвучали в интервью, которое глава ГУР дал британскому изданию The Times. При этом глава украинской разведки подчеркнул резкий рост потерь ВС РФ на поле боя, которые иногда достигают уровня "минус" 1410-1551. Руководит этой армией и действиями россиян в Украине "ненормальный" диктатор Путин: по мнению Иващенко, этот человек "subnormal", поскольку "хочет убивать других людей и захватывать их территорию".

Иващенко заявил, что РФ может призывать в армию по 1000-1200 россиян ежедневно, а теряет — полторы тысячи в сутки. В статье приведены данные западных спецслужб и украинской разведки, согласно которым россияне ежемесячно теряют на 6000 солдат больше, чем призывают. При этом 60 % потерь — это "безвозвратные потери", то есть россияне, погибшие на поле боя.

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"У России есть военные и экономические ресурсы на следующий год, но, по нашим оценкам, они иссякнут в 2028 году", — подчеркнул Иващенко.

Кроме того, параллельно происходят потери в экономике и наблюдаются изменения в общественных настроениях, поскольку "моральный дух очень низкий, никто не хочет воевать". Что касается настроений россиян в связи с войной РФ против Украины, то глава ГУР отметил рост "апатии и подавленности".

"Большинство гражданского населения в России на самом деле не хочет продолжать эту войну, однако жесткий контроль и пропаганда держат общество под давлением", — пояснил он.

Отметим, что согласно инфографике портала "Минфин", составленной на основе отчетов Генштаба ВСУ, наибольшие потери ВС РФ в 2026 году были зафиксированы в июле. Потери ВС РФ в июле 2026 года составили 42 860 человек, из них 60%, то есть около 2 570, — погибшие, а среднесуточные потери — 1 380 (погибшие + раненые).

Мирные переговоры — потери ВС РФ с 2022 по август 2026 года, "Минфин" Фото: Портал Мінфін

Мирные переговоры — события и заявления сентября 2026 года

Отметим, что 10 сентября появилось новое заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о завершении войны, мирных переговорах и кратковременном перемирии. Представитель Путина напомнил, что война закончится только тогда, когда Украина капитулирует, откажется от территорий и разоружится. Также он пояснил, что трехсторонние переговоры начнутся, но только после появления "предметных предложений", а перемирия не будет, поскольку оно выгодно Украине.

Заявления Пескова, а также других российских чиновников прозвучали после нового раунда мирных переговоров 5-8 сентября. В Москве и Киеве побывали спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После этого западные СМИ сообщили, что они якобы привезли новый мирный план Трампа, предусматривающий размещение западных войск на подконтрольной Украине части Донбасса. Тогда же источники СМИ в украинской власти заявили, что надеются на энергетическое перемирие и активизацию мирных переговоров после 18-20 сентября, когда в РФ пройдут так называемые "выборы в Госдуму".

Напоминаем, что 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу того, закончится ли война к зиме 2026 года. Между тем глава ГУР Олег Иващенко объяснил, по каким целям будет наносить удары РФ зимой 2026–2027 годов.