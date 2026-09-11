1400-1500 втрат щодня: в ГУР спрогнозували, коли РФ вичерпає можливість вести війну, — The Times

Глава Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко висловився щодо того, коли завершиться війна і коли Росія й Путін будуть готові до мирних переговорів. За оцінкою Іващенка, ресурсів на війну у Кремля вистачить до 2028 року. Що знає ГУР про втрати російської армії на фронті та чому називає Путіна "ненормальним"?

Тези Іващенко про масштабні втрати ЗС РФ та про можливість завершення війни через рік-півтора з'явились в інтерв'ю, яке глава ГУР дав британському медіа The Times. При цьому очільник української розвідки наголосив на стрибку втрат ЗС РФ на полі бою, які інколи досягають рівня "мінус" 1410-1551 на добу. Керує цією армією та діями росіян в Україні "ненормальний" диктатор Путін: на думку Іващенко, ця людина "subnormal", оскільки "хоче вбивати інших людей і захоплювати їхню територію".

Іващенко сказав, що РФ може набирати в армію по 1000-1200 росіян щодня, а втрачає — півтори тисячі на добу. Крім того, паралельно відбуваються втрати в економіці і є зміни в суспільних настроях, бо "мораль дуже низька, ніхто не хоче воювати". У статті навели дані західних спецслужб та української розвідки, згідно з якими росіяни щомісяця втрачають на 6000 солдатів більше, ніж набирають. При цьому 60% втрат — це "безповоротні втрати", тобто росіяни, які загинули на полі бою.

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"Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році", — наголосив Іващенко.

Щодо настроїв росіян щодо війни РФ проти України, то глава ГУР помітив зростання "апатії та пригніченості".

"Більшість цивільного населення в Росії насправді не має бажання продовжувати цю війну, однак жорсткий контроль і пропаганда утримують суспільство під тиском", — пояснив він.

Зауважмо, згідно з інфографікою порталі "Мінфін", створеної на основі звітів Генштабу ЗСУ, найбільші втрати ЗС РФ у 2026 році зафіксовані у липні. Втрати ЗС РФ у липні 2026 року — це 42860 особи, з них 60%, тобто близько 2570, — це загиблі, а середні щоденні втрати 1380 (загиблі+поранені).

Мирні переговори — втрати ЗС РФ 2022-серпень 2026, "Мінфін" Фото: Портал Мінфін

Мирні переговори — події та заяви вересня 2026 року

Зазначимо, 10 вересня з'явилась свіжа заява речника Кремля Дмитра Пєскова щодо завершення війни, мирних переговорів та короткого перемир'я. Представник Путіна нагадав, що війна завершиться лише тоді, коли Україна капітулює, відмовиться від територій та роззброїться. Також він пояснив, що тристоронні переговори почнуться, але після появи "предметних пропозицій", і перемир'я не буде, бо воно вигідне Україні.

Тези Пєскова, і також інших російських посадовців пролунали після нового треку мирних переговорів 5-8 вересня. У Москві та Києві побували спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Після цього західні медіа розповіли, що вони начебто привезли новий мирний план Трампа, який передбачає розміщення західних військ на підконтрольній Україні частині Донбасу. Тоді ж джерела медіа в українській владі сказали, що сподіваються на енергетичне перемир'я та активізацію мирних переговорів після 18-20 вересня, коли у РФ пройдуть так звані "вибори в Держдуму".

Нагадуємо, 9 вересня президент України Володимир Зеленський висловився щодо того, чи завершиться війна до зими 2026 року. Тим часом глава ГУР Олег Іващенко пояснив, по яких цілях битиме РФ взимку 2026-2027 року.