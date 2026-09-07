"Не можу порадувати": по яких цілях та чим битиме РФ взимку 2026-2027, — глава ГУР

Глава Головного управління розвідки Олег Іващенко розповів про те, чого очікувати від Російської Федерації взимку 2026-2027 років. За оцінками Іващенко, росіяни битимуть по двох ключових цілях — по виробництву зброї та по енергетичній інфраструктурі. Посадовець заявив, що не вводитиме людей в оману та попереджає про складнощі. Що знає розвідка про зимові удари РФ та чого очікувати українцям взимку?

Тези Іващенка щодо зими 2026-2027 пролунали під час інтерв'ю агентству "Укрінформ" з нагоди Дня військової розвідки 7 вересня. Глава ГУР пояснив, що громадяни повинні знати правду про загрози, щоб мати можливість підготуватись. Для ударів по ВПК України та енергетиці росіяни нарощують виробництво реактивних дронів і зможуть запускати від 120 до 500 безпілотників на добу, встановила розвідка. Крім того, у РФ і далі збереглась можливість застосовувати балістичні та крилаті ракети, і також з'явились баражувальні боєприпаси, які летять на швидкості до 700 км/год.

Іващенко відповів на питання медіа щодо того, до чого готуватись українцям найближчої зими та як змінились ударні спроможності Росії.

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"Я не можу вас порадувати й не можу вводити людей в оману. Люди мають це розуміти, а наша країна — готуватися до цього", — сказав глава ГУР.

По-перше, взимку 2026-2027 року Росія зосередиться на знищенні "воєнного потенціалу та ударних спроможностей" України, навело медіа слова Іващенка. Цілі ударів ЗС РФ — це склади боєприпасів та виробництва зброї. По-друге, з наближенням холодів росіяни почнуть все більше бити по енергетиці — по тепловій генерації, уточнив посадовець. Основні засоби ураження, які застосовуватимуть росіяни, — це реактивні "Шахеди" (до 500 на добу), баражувальні боєприпаси "Бандероль" та "Дань-Т" (швидкість 500-700 км/год, бойова частина 130+ кг), балістичні ракети "Іскандер" та гіперзвукові ракети "Циркон".

"Росія намагається створити для нас складну комбіновану загрозу: балістика, крилаті ракети, реактивні "Шахеди", інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси застосовуються одночасно", — підсумував Іващенко, заявивши, що Україна повинна навчитись швидко адаптуватись та дістати протиракети Patriot.

Зима 2026-2027 — деталі

Зазначимо, влітку експерти висловлювались щодо ситуації в Україні станом на зиму 2026-2027 року. Серед іншого, генерал-майор Сергій Кривонос говорив про удари РФ по енергетиці, через що замерзне навіть каналізація у Києві й люди виїжджатимуть з міста. Крім того, ексглава МЗС Дмитро Кулеба допускав дефіцит продуктів взимку, який може статись внаслідок російських обстрілів. Тим часом уряд інформує про хід підготовки до зими. Нардеп Олександр Кучеренко побував на засідання Координаційного штабу щодо зими 2026-2027. Нардеп зауважив, що є проблема з замалою потужністю відновлювальних джерел електроенергії й що у Києві не встигнуть відновити теплогенерацію і кілька тисяч багатоповерхівок сидітимуть без тепла.

Водночас у липні та серпні стались два гучні влучання по складах з боєприпасами. Перше влучання — вибух та детонація у Вишневому: загинуло дев'ятеро людей, зруйнувало вулицю. Друге — у селі Миле Бучанського району: загинуло 38 людей.

Нагадуємо, 28 вересня віцеспікер російської Держдуми Олексій Толстой заявив, що РФ навмисне б'є по цивільних українцях, щоб примусити їх капітулювати перед Путіним. Через тиждень до Москви прибули спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф на мирні переговори та задля припинення вогню.