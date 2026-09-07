"Не могу порадовать": по каким целям и чем будет бить РФ зимой 2026-2027, — глава ГУР

Глава Главного управления разведки Олег Иващенко рассказал о том, чего следует ожидать от Российской Федерации зимой 2026-2027 годов. По оценкам Иващенко, россияне будут наносить удары по двум ключевым целям — по производству оружия и по энергетической инфраструктуре. Чиновник заявил, что не будет вводить людей в заблуждение и предупреждает о сложностях. Что разведка знает о зимних ударах РФ и чего следует ожидать украинцам зимой?

Высказывания Иващенко о зиме 2026-2027 годов прозвучали в ходе интервью агентству "Укринформ" по случаю Дня военной разведки 7 сентября. Глава ГУР пояснил, что граждане должны знать правду об угрозах, чтобы иметь возможность подготовиться. Для нанесения ударов по ВПК Украины и энергетике россияне наращивают производство реактивных дронов и смогут запускать от 120 до 500 беспилотников в сутки, установила разведка. Кроме того, у РФ по-прежнему сохраняется возможность применять баллистические и крылатые ракеты, а также появились барражирующие боеприпасы, летящие со скоростью до 700 км/ч.

Иващенко ответил на вопросы СМИ о том, к чему украинцам следует готовиться этой зимой и как изменились ударные возможности России.

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"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Люди должны это понимать, а наша страна — готовиться к этому", — сказал глава ГУР.

Во-первых, зимой 2026–2027 годов Россия сосредоточится на уничтожении "военного потенциала и ударных возможностей" Украины, — привели СМИ слова Иващенко. Целями ударов ВС РФ станут склады боеприпасов и предприятия по производству оружия. Во-вторых, с приближением холодов россияне начнут все активнее наносить удары по энергетике — по тепловой генерации, уточнил чиновник. Основные средства поражения, которые будут применять россияне, — это реактивные "Шахеды" (до 500 в сутки), планирирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т" (скорость 500-700 км/ч, боевая часть 130+ кг), баллистические ракеты "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Россия пытается создать для нас сложную комбинированную угрозу: баллистические ракеты, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные беспилотники и барражирующее боеприпасы применяются одновременно", — подытожил Иващенко, заявив, что Украина должна научиться быстро адаптироваться и получить противоракетные комплексы Patriot.

Зима 2026-2027 — подробности

Отметим, что летом эксперты высказывались по поводу ситуации в Украине к зиме 2026–2027 годов. В частности, генерал-майор Сергей Кривонос говорил об ударах РФ по энергетике, из-за которых замерзнет даже канализация в Киеве, и люди будут уезжать из города. Кроме того, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба допускал дефицит продуктов зимой, который может возникнуть в результате российских обстрелов. Между тем правительство информирует о ходе подготовки к зиме. Депутат Верховной Рады Александр Кучеренко побывал на заседании Координационного штаба по вопросам зимы 2026–2027 годов. Депутат отметил, что существует проблема с недостаточной мощностью возобновляемых источников электроэнергии и что в Киеве не успеют восстановить теплогенерацию, в результате чего несколько тысяч многоэтажных домов останутся без отопления.

В то же время в июле и августе произошло два громких попадания по складам с боеприпасами. Первое попадание — взрыв и детонация в Вишневом: погибли девять человек, улица была разрушена. Второй — в селе Миле Бучанского района: погибло 38 человек.

Напоминаем, что 28 сентября вице-спикер российской Госдумы Алексей Толстой заявил, что РФ намеренно наносит удары по гражданским украинцам, чтобы заставить их капитулировать перед Путиным. Через неделю в Москву прибыли спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф для участия в мирных переговорах и достижения прекращения огня.