Село Мила разминируют после взрыва: есть масштабное загрязнение, остановлено производство поставщика воды

Взрывоопасные предметы загрязнили значительную часть территории в селе Милая Бучанского района. Пиротехники непрерывно работают над ее очисткой, отметил глава государства.

В селе Милая Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара, и спасателям уже удалось потушить большинство пожаров. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС, которые обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

"Масштабы загрязнения территории значительны, и эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется", — сообщил политик.

В результате взрыва и последующей детонации погибли 38 человек, 20 получили ранения, в том числе двое детей. Кроме того, четверо человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

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Здание пансионата Фото: Громадське

Большинство погибших находились в пансионате для пожилых людей "Добрый дом".

"Чистая вода" сообщила о приостановке производства Фото: коллаж Фокус

Как стало известно, компания "Чистая вода", имеющая 28-летнюю историю, временно приостановила производство и поставку продукции. Компания, производственные мощности которой находились в селе Милая, понесла значительные убытки.

Взрывы в селе Милая

Поврежденный дом в селе Милая

Вечером 28 августа российский дрон попал на территорию предприятия в селе Милая Бучанского района Киевской области. Там возник пожар, который привел к взрыву.

С места происшествия эвакуировали более 200 жителей, а на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" было временно перекрыто движение всех транспортных средств. По данным Киевской областной государственной администрации, в результате российской атаки было повреждено около 50 жилых зданий.

В ходе ликвидации последствий погиб глава Дмитровской поселковой общины Тарас Дидич.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что причиной взрывов в Бучанском районе стала халатность, а Владимир Зеленский сообщил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

30 августа в Киевской области объявлен День траура в память о жертвах российского нападения.

Также Фокус писал, что в результате вражеского обстрела был разрушен один из складов компании "Агромат".