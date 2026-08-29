Взрывы в Киевской области: на автодороге в Бучанском районе возобновили движение по одной полосе

В Киевской области частично возобновили движение на трассе М-06 "Киев — Чоп". После взрывов на складах в селе Милая полиция перекрыла проезд транспорта на участке от 15-го до 32-го км.

На перекрытом для автотранспорта участке автодороги М-06 движение транспортных средств было частично восстановлено. Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что движение будет осуществляться в обоих направлениях, но по одной полосе правой части автодороги в направлении Житомира.

Сообщение Белошицкого Фото: Скриншот

Соответствующие службы и патрульные полицейские будут регулировать движение на месте происшествия, добавил руководитель департамента и призвал водителей быть внимательными, учитывая временную организацию дорожного движения, и выполнять требования патрульных.

Взрывы в Бучанском районе

Находясь на месте происшествия, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что спасательная операция продолжается.

Відео дня

На данный момент эвакуировано около 400 человек, есть раненые и погибшие.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что виновные в бездействии и преступной халатности должны быть строго наказаны.

Глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в воскресенье, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российского нападения. На данный момент число погибших в Бучанском районе возросло до 37 человек, работа на месте происшествия продолжается.

В знак скорби и памяти в области будут приспущены государственные флаги, а работа развлекательных заведений будет ограничена.

Напомним, что сначала сообщалось о 27 жертвах трагедии.

Среди погибших был глава Дмитровской поселковой громады Тарас Дидич, который выехал на место для ликвидации последствий атаки.