Взрывы в Киевской области: на автодороге в Бучанском районе возобновили движение по одной полосе
В Киевской области частично возобновили движение на трассе М-06 "Киев — Чоп". После взрывов на складах в селе Милая полиция перекрыла проезд транспорта на участке от 15-го до 32-го км.
На перекрытом для автотранспорта участке автодороги М-06 движение транспортных средств было частично восстановлено. Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он отметил, что движение будет осуществляться в обоих направлениях, но по одной полосе правой части автодороги в направлении Житомира.
Соответствующие службы и патрульные полицейские будут регулировать движение на месте происшествия, добавил руководитель департамента и призвал водителей быть внимательными, учитывая временную организацию дорожного движения, и выполнять требования патрульных.
Взрывы в Бучанском районе
Находясь на месте происшествия, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что спасательная операция продолжается.
На данный момент эвакуировано около 400 человек, есть раненые и погибшие.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что виновные в бездействии и преступной халатности должны быть строго наказаны.
Глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в воскресенье, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российского нападения. На данный момент число погибших в Бучанском районе возросло до 37 человек, работа на месте происшествия продолжается.
В знак скорби и памяти в области будут приспущены государственные флаги, а работа развлекательных заведений будет ограничена.
Напомним, что сначала сообщалось о 27 жертвах трагедии.
Среди погибших был глава Дмитровской поселковой громады Тарас Дидич, который выехал на место для ликвидации последствий атаки.