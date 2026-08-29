Вибухи на Київщині: на автодорозі у Бучанскому районі відновили рух однією смугою

У Київській області частково відновили рух на трасі М-06 "Київ — Чоп". Після вибухів на складах у селі Мила поліція блокувала проїзд транспорту на ділянці з 15-го по 32-й км.

На перекритій для автотранспорту ділянці автодороги М-06 рух транспортних засобів було частково відновлено. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що рух здійснюватиметься в обох напрямках, але однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира.

Допис Білошицького Фото: Скріншот

Відповідні служби та патрульні поліцейські регулюватимуть рух на місці події, додав керівник департаменту та закликав водіїв бути уважними, враховуючи тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних.

Вибухи у Бучанському районі

Перебуваючи на місці події прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що рятувальна операція продовжується.

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Наразі евакуйовано близько 400 людей, є поранені та загиблі.

Також посадовець наголосив, що винні у бездіяльності та злочинній халатності, мають бути суворо покарані.

Глава обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у неділю, 30 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами російської атаки. Наразі кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37 людей, робота на локації триває.

На знак скорботи та пам'яті в області будуть приспущені державні прапори, а проведення розважальних закладів буде обмежено.

Нагадаємо, спочатку було відомо про 27 жертв трагедії.

Серед тих, хто загинув, був голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич, який виїхав ліквідовувати наслідки атаки.