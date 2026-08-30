Село Мила розміновують після вибуху: є масштабне забруднення, зупинено виробництво постачальника води

Вибухонебезпечні предмети забруднили значну частину території у селі Мила Бучанського району. Піротехніки безупинно працюють над його очищенням, зазначив глава держави.

У селі Мила на Київщині безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару й більшість пожеж рятувальникам вже вдалося загасити. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

"Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно", — повідомив політик.

Від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей, двадцять постраждало, серед них дві дитини. Також четверо людей вважаються зниклими безвісти, їх пошук триває.

Відео дня

Будівля пансіонату Фото: Громадське

Більшість загиблих людей перебувало у пансіонаті для літніх людей "Добрий дім".

"Чиста вода" повідомила про зупинку виробництва Фото: колаж Фокус

Як стало відомо, компанія з 28-річною історією "Чиста вода" тимчасово зупинила виробництво і доставку продукції. Компанія, яка виробничі потужності якої знаходилися у селі Мила, зазнала значних втрат.

Вибухи у селі Мила

Пошкоджений будинок у селі Мила

Ввечері 28 серпня російський дрон влучив у територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області. Там виникла пожежа, яка спричинила детонацію.

З місця події евакуювали понад 200 мешканців, а на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" було тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів. За даними Київської обласної державної адміністрації внаслідок російської атаки було пошкоджено близько 50 житлових будівель.

Під час ліквідації наслідків загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наслідками вибухів в Бучанському районі стала недбалість, а Володимир Зеленський повідомляв, що за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження.

30 серпня на Київщині оголошено День жалоби за жертвами російської атаки.

Також Фокус повідомляв, що в результаті ворожого обстрілу руйнувань зазнав один із складів компанії "Агромат".