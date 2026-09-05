Путін почав зустріч з Віткоффом та Кушнером: що відомо (відео)

Російський диктатор Путін почав розмову зі спецпредставниками Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомили кремлівській медіа. Американці прилетіли у Москву опівдні 5 вересня, а за стіл з Путіним сіли о 20 годині. Що відомо про зустріч у Кремлі та перші фрази, сказані на мирних переговорах?

Путін прибув у червону залу Кремля та міцно потиснув руки Віткоффу та Кушнеру, показало відео росЗМІ "РИА Новости". Російський диктатор привітав гостей, назвав ситуацію на війні РФ проти України "складною" і сказав, що саме про це говоритиме з американцями. На зустрічі також присутні помічники Путіна Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв. Присутні обмінялись привітальними словами та відзначили участь Дональда Трампа у справі досягнення миру.

РосЗМІ вели текстову трансляцію вітальних слів, які пролунали у Кремлі. Путін відзначив роль Трампа та підтвердив користь від зустрічі з Віткоффом. Крім того, російський диктатор підтвердив, що спецпредставники після розмови у Москві вирушать до Києва. Зі слів Путіна, з опівночі 5 вересня ЗС РФ дотримувались перемир'я та не били по Києву: запевнив, що пауза в обстрілах триватиме не більше трьох днів. Також він сказав, що "прохання про припинення ударів" прийшло від України "офіційними каналами": не ясно, чи ідеться про персональний дзвінок з Банкової в Кремль чи про інші канали зв'язку.

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Тим часом Віткофф сказав кілька слів у відповідь Путіну, ідеться у серії повідомлень росЗМІ ТАСС. Вказано, що представник Трампа завжди дуже радіє спілкуванню з російським диктатором: передав "найкращі побажання" від президента США і подякував за звільнення кремлівського бранця — американця Гілмана, якого засудили на 10 років тюрми.

Мирні переговори — деталі

Перша інформація про приліт переговорників у Москву з'явилась о 12:55 5 вересня: їх зустрів Кирило Дмитрієв. Далі представників Трампа повозили по російській столиці та о 15:43 завезли, серед іншого, до ресторану під назвою "Все для победы". Тим часом Путін відкладав зустріч з американцями: побував у концертному залі "Зарядьє", підписав кілька указів, відкрив якийсь об'єкт тощо. При цьому Повітряні сили протягом дня інформували про безупинні нальоти реактивних дронів, а військові адміністрації та ДСНС — про влучання по об'єктах у Житомирі, Одесі, Рівному, у Київській області.

Зазначимо, про візит Віткоффа та Кушнера та про мирні переговори з РФ стало відомо на початку вересня 2026 року. Президента України Володимир Зеленський повідомив, що вони спершу поїдуть у Москву, а потім — до Києва. При цьому медіа писали, що візит в Україну відбудеться 5-6 вересня і що представники Трампа летітимуть літаком, а не їхатимуть потягом чи машиною.

Водночас 4 вересня відбувся масований обстріл Києва реактивними дронами. Один з дронів влучив по аеродрому "Жуляни" та влучив по двох старих неробочих літаках. При цьому медіа написали з посиланням на власні джерела, що Віткофф може відмовитись від візиту в Київ через побоювання за власне життя.

Нагадуємо, опівдні 5 вересня президент Зеленський повідомив про початок триденного перемир'я, яке стосуватиметься лише одного міста України.